«الزعيم» يبصم بـ «رباعية»

رضا سليم (عجمان)



واصل العين حصد الأرقام القياسية، بالفوز على عجمان 4-0، في المباراة التي جرت، باستاد راشد بن سعيد، ضمن «الجولة 25»، وقبل الأخيرة من «دوري أدنوك للمحترفين»، وسجل «الرباعية» سفيان رحيمي ولابا كودجو وأحمد برمان وجوانكا.

رفع «الزعيم» رصيده إلى «النقطة 64»، محققاً الفوز الثامن على التوالي على «البرتقالي»، منذ موسم 2015-2016، ليصل إلى « الانتصار 16»، مقابل فوز «يتيم» لعجمان، والتعادل في مباراتين، ويعتبر العين الأكثر فوزاً على عجمان، في تاريخ دوري المحترفين فيما تجمد رصيد «البركان» عند «النقطة 32» وتراجع إلى المركز السابع.

ولم تشهد بداية الشوط الأول المستوى الفني المطلوب من الفريقين إلى أن جاءت الدقيقة 14، حيث ظهرت شخصية البطل، ونجح المغربي سفيان رحيمي في وضع «الزعيم» في المقدمة بالهدف الأول في شباك علي الحوسني حارس عجمان في الدقيقة 14، بعدما استقبل ركلة ركنية من جوانكا، سددها مباشرة داخل المرمى، ويرفع رصيده الشخصي إلى الهدف الثامن، في 22 مباراة.

وتكررت «البداية الهادئة» في مطلع الشوط الثاني،وتشهد الدقيقة 60 الهدف الثاني للعين عن طريق لابا كودجو الذي يرفع رصيده إلى 26 هدفاً في الدوري هذا الموسم، ويعود «الزعيم» لزيارة شباك الحوسني عن طريق أحمد برمان في الدقيقة 71 من تمريرة لابا كودجو، ويضيف جوانكا الهدف الرابع للعين في الدقيقة 86 وهو الثامن له في 25 مباراة، وينهي البطل المباراة بـ «الفوز الرباعي».