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لوكلير «المتصدر» ينسحب من «فورمولا إسبانيا»
لوكلير «المتصدر» ينسحب من «فورمولا إسبانيا»
22 مايو 2022 18:19

برشلونة (رويترز)
انسحب شارل لوكلير متصدر بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات من سباق جائزة إسبانيا الكبرى اليوم، بعدما تعرض لمشكلة في وحدة الطاقة، بعدما كان يتصدر السباق وعقب الانطلاق من المركز الأول.
وعاد السائق القادم من موناكو إلى المرأب بعدما أبطأ من سرعته عقب 27 من أصل 66 لفة، بينما انتزع البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس الصدارة، قبل أن يتقدم عليه سيرجيو بيريز سائق رد بول.
وقال سائق فيراري بعدما تعرض للعطل «لا لا لا.. فقدت الطاقة».
وكان لوكلير يتقدم بفارق 19 نقطة على ماكس فرستابن سائق رد بول وحامل اللقب قبل انطلاق السباق في حلبة قطالونيا.
وهذا أول انسحاب للسائق لوكلير في ستة سباقات هذا الموسم.

فورمولا 1
إسبانيا
فيراري
شارل لوكلير
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