أنس جابر تودع «حلم رولان جاروس»

باريس (رويترز)

أصبحت التونسية المتألقة أنس جابر المصنفة السادسة أول لاعبة كبيرة تودع بطولة فرنسا المفتوحة للتنس في يومها الأول بعد خسارتها غير المتوقعة أمام البولندية ماجدا لينيت 3-6 و7-6 و7-5 في الدور الأول اليوم.

وتوقع كثيرون أن تشكل جابر تهديداً للمصنفة الأولى عالمياً، البولندية إيجا شيانتيك في ثاني البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي في ملاعب رولان جاروس بعد تألقها مؤخراً وفوزها 17 مرة على الملاعب الرملية كما أنها قدمت أداء قويا في البداية في مباراة اليوم أمام المصنفة 52 عالميا في ملعب فيليب شاترييه.

في المجموعة الأولى تعرضت جابر (27 عاماً) لكسر إرسالها مبكراً قبل أن تنتفض وتفوز بالمجموعة في 37 دقيقة.

وسبق أن تواجهت لينيت مع جابر أربع مرات فازت اللاعبة التونسية في المرات الثلاث الأخيرة منها.

وبعد المجموعة الأولى، رفعت لينيت (30 عاماً) مستوى أدائها تماما وأنقذت أربع نقاط لكسر إرسالها في المجموعة الثانية ونجحت بعد ذلك في معادلة النتيجة.

ومع هطول المطر تراجع مستوى جابر وظهر عليها الإحباط عند خسارة النقاط ونجحت لينيت في حسم المواجهة لصالحها عندما أهدرت اللاعبة التونسية تقدمها 40-0 في الشوط 12 وخسرت إرسالها مرتين في المجموعة الفاصلة.

وكانت جابر فازت على لينيت في الدور الثالث من هذه البطولة العام الماضي.

وقالت لينيت بعد المباراة: «لعبت الكثير من المباريات الصعبة في مواجهة أنس. وفي العام الماضي هنا خسرت أمامها في الدور الثالث ولذا فإنني كنت أعرف مدى صعوبة المواجهة».

وأضافت لينيت: «في المرة الماضية قدمت هي أداء جيداً جداً وكنت أعرف أنه لابد لي من الحفاظ على تركيزي والحرص على كل نقطة والعمل على إزعاجها. وأنا سعيدة بنجاحي في القتال على كل نقطة».

وستلتقي لينيت في الدور الثاني لفردي السيدات مع الإيطالية مارتينا تريفيسان أو مع البريطانية هاريت دارت.