لوف يدخل دائرة سان جيرمان

باريس (د ب أ)

كشفت تقارير صحفية في فرنسا أن المدرب السابق للمنتخب الألماني لكرة القدم يواكيم لوف يعد من بين دائرة المرشحين لخلافة محتملة للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو في تدريب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكتبت صحيفة «ليكيب» الفرنسية الرياضية أن ملف لوف تمت دراسته، ورأت الصحيفة أن هذه الخطوة ستحظى باهتمام المدرب الفائز مع المنتخب الألماني ببطولة كأس العالم 2014 «إذا سنحت الفرصة».

يذكر أن من الممكن أن يشهد نادي العاصمة الفرنسية تغييراً كبيراً في قيادته الرياضية، وذلك بعد تمديد عقد نجم هجوم الفريق كيليان مبابي.

وذكرت تقارير إعلامية أنه يُعْتَقَد أن باريس سان جيرمان أقال بالفعل مديره الرياضي ليوناردو، وثمة تكهنات قوية حول رحيل المدير الفني بوكيتينو، الذي يرتبط مع النادي بعقد مستمر حتى 2023، وذلك لأنه لم يستطع حتى الآن أن يحقق التوقعات الكبيرة التي كانت مرجوة منه بعد قدومه لتدريب الفريق خلفا للألماني توماس توخيل.

وقد أثار خروج سان جيرمان من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة من ريال مدريد، حالة كبيرة من خيبة الأمل.

وأوضحت «ليكيب» أن الاستعانة بزين الدين زيدان المدير الفني السابق لمدريد لتدريب سان جيرمان لم تعد مطروحة بقوة بالنسبة لنادي العاصمة الفرنسية، ولفتت الصحيفة إلى وجود مرشحين آخرين مثل المدرب البلجيكي الوطني روبرتو مارتينيز والمحترف السابق في سان جيرمان تياجو موتا ومدرب نيس كريستوف جالتييه.

وقالت الصحيفة إن الميزة في ترشيح لوف أنه حر وأن ملفه يتضمن الفوز ببطولة كبرى، وفي المقابل رأت الصحيفة أن عيوب ترشيح لوف تتمثل في خبرته المحدودة في كرة القدم الخاصة بالأندية والعائق اللغوي.

كان لوف ألمح خلال نهائي بطولة كأس ألمانيا إلى إمكانية عودته إلى مقعد المدربين في المستقبل المنظور، وقال لمحطة سكاي الرياضية: «أود أن أدرب نادياً مرة أخرى سيسعدني هذا كثيراً».