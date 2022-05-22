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كوزمين يكرر «قياسية» العنبري بـ «السباعية»
كوزمين يكرر «قياسية» العنبري بـ «السباعية»
22 مايو 2022 13:49

 
علي معالي (دبي)


نجح الروماني كوزمين أولاريو مدرب الشارقة في قيادة الفريق إلى الفوز السابع على التوالي، عندما تخطى «صقور الإمارات» 2- 1، في «الجولة 25»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، وهي المرة الثانية في تاريخ الاحتراف التي يحقق فيها «الملك» بهذا العدد من المباريات على التوالي، ليعادل كوزمين رقم عبدالعزيز العنبري المدرب السابق في الموسم الذهبي للشارقة «2018- 2019»، والذي استعاد فيه لقب الدوري، بعد غياب 23 عاماً.
وما تميز به كوزمين في «السباعية»، تفوقه في معدل الأهداف الكبير للفريق، والذي وصل في «سباعية الموسم» إلى 20 هدفاً، في حين بلغ الرصيد مع العنبري 16 هدفاً، من «الجولة 12» إلى «الجولة 18»، على حساب الوحدة 3-2، والإمارات 4-0، والظفرة 2-1، والنصر 1-0، وشباب الأهلي 2-0، والفجيرة 1-0، والجزيرة 3-2.
وتحت قيادة كوزمين، حقق «الملك» السباعية المتتالية من «الجولة 19» إلى «الجولة 25»، متفوقاً على عجمان 2-1، والنصر 2-0، والعروبة 5-0، والوحدة 2-1، وخورفكان 3-1، وبني ياس 4-0، والإمارات 2-1.
وتحت قيادة العنبري، انتزع الشارقة الفوز في 6 مباريات متتالية خلال موسم واحد «2020- 2021»، إلا أنه لم يستطع وقتها حصد لقب الدوري، الذي تُوج به الجزيرة.
وما زال «الملك» منفرداً بـ «الوصافة» قبل نهاية السباق بجولة، حيث يتفوق على الوحدة بفارق نقطتين «54 إلى 52»، ويخوض الشارقة اللقاء الأخير مع العين بملعبه، ويبحث «الملك» عن إنهاء الموسم في «الوصافة».

دوري أدنوك للمحترفين
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