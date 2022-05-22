«إثارة الهبوط» فيلم «الموسم السادس» على التوالي!



معتصم عبدالله (دبي)



تستمر للموسم السادس على التوالي في «دوري المحترفين»، إثارة المنافسة في مقاعد الهبوط على صعيد البطاقة الثانية، بعدما أحالت نتائج مباريات «الجولة 25» لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي شهدت فوز الظفرة على مضيفه النصر 2- 1، وتعادل العروبة مع الوصل 1-1، أوراق المنافسة على «البطاقة الثانية» بين «الفارس» صاحب المركز الثاني عشر برصيد 21 نقطة، والعروبة الثالث عشر برصيد 18 نقطة، إلى الجولة الأخيرة، والتي تشهد مواجهة مباشرة بين الفريقين على استاد حمدان بن زايد في الظفرة.

ويدخل «فارس الظفرة» مواجهة «قمة القاع»، بفرصتي الفوز والتعادل، لحسم استمراره مع الكبار، وتجنب الهبوط الثاني في تاريخ النادي، بعد الأول بنهاية موسم 2010- 2011، والذي احتل فيه المركز الأخير برصيد 13 نقطة، فيما يأمل العروبة الصاعد حديثاً للمرة الأولى، لدوري المحترفين، في الموسم الحالي 2021- 2022، تجنب العودة السريعة إلى مصاف أندية الأولى، وكانت نتيجة التعادل الإيجابي 1-1 حسمت مواجهة الفريقين في الدور الأول على ملعب الفجيرة.

ومثل التنافس على تجنب الهبوط، من خلال البطاقة الثانية لدوري المحترفين «بصمة ثابتة»، خلال 6 مواسم على التوالي بداية من موسم 2015- 2016، والذي شهد ضمان الإمارات لاستمرار بقائه برصيد 27 نقطة، وبفارق نقطة عن منافسه الفجيرة صاحب بطاقة الهبوط الثانية، إلى جانب الشعب صاحب المركز الأخير برصيد 7 نقاط.

واستمرت إثارة فارق النقاط ما بين صاحب المركز الثاني عشر والثالث عشر في الموسم التالي 2016-2017، بعدما كرر «الصقور» ذات السيناريو، ولكن برصيد 20 نقطة أمام منافسه اتحاد كلباء «ثاني الهابطين»، إلى جانب بني ياس، وتجنب «الصقور» في الموسم التالي 2017- 2018 الهبوط عبر الملحق، بعدما أنهى الدوري في المركز الحادي عشر برصيد 17 نقطة، وبفارق نقطة خلف الظفرة العاشر، مقابل 16 نقطة لحتا الأخير.

واتسع الفارق موسم 2018- 2019، ما بين صاحب بطاقة الهبوط الثانية، ممثلاً في نادي الإمارات «الثالث عشر»، ومنافسه الفجيرة «الثاني عشر»، إلى ثلاث نقاط، بعدما اكتفى «الصقور» بـ 18 نقطة مقابل 21 نقطة لـ «الذئاب»، في الوقت الذي حل فيه فريق دبا في المركز الأخيرة برصيد 17 نقطة، وتكرر ذات الفارق في الموسم الماضي 2020- 2021 ما بين الفجيرة «ثاني الهابطين» إلى جانب حتا «الأخير» برصيد 15 نقطة، مقابل 18 نقطة لعجمان صاحب المركز الثاني عشر.

المراكز الأخيرة في «المحترفين»



2015- 2016

الإمارات «الثاني عشر» 27 نقطة «بقى في الدوري»

الفجيرة «الثالث عشر» 26 نقطة «هبوط»

الشعب «الأخير» 7 نقاط «هبوط»

2016- 2017

الإمارات «الثاني عشر» 20 نقطة «بقى في الدوري»

اتحاد كلباء «الثالث عشر» 19 نقطة «هبوط»

بني ياس «الأخير» 15 نقطة «هبوط»

2017- 2018

الظفرة «العاشر» 18 نقطة «هبوط»

الإمارات «الحادي عشر» 17 نقطة «بقى عبر الملحق»

حتا «الأخير» 16 نقطة، «هبوط»

2018- 2019

الفجيرة - الثاني عشر - 21 نقطة «بقى في الدوري»

الإمارات - الثالث عشر - 18 نقطة «هبوط»

دبا - الأخير - 17 نقطة «هبوط»

2019- 2020

الموسم الملغي

2020- 2021

عجمان «الثاني عشر» 18 نقطة «بقى في الدوري»

الفجيرة «الثالث عشر» 15 نقطة «هبوط»

حتا «الأخير» 12 نقطة «هبوط»

2021- 2022

الظفرة «الثاني عشر » 21 نقطة «ينافس على البقاء»

العروبة «الثالث عشر » 18 نقطة «ينافس على البقاء»

الإمارات «الأخير» 10 نقاط «هبوط»