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برشلونة يعرض 32 مليون يورو لضم ليفاندوفسكي
برشلونة يعرض 32 مليون يورو لضم ليفاندوفسكي
22 مايو 2022 13:27

ميونيخ (د ب أ)
ذكرت تقارير صحفية اليوم أن برشلونة الإسباني تقدم بعرض أول مكتوب إلى بايرن ميونيخ الألماني لضم الهداف البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي مقابل 32 مليون يورو (33 مليون و800 ألف دولار).
وأشارت صحيفة «بيلد أم سونتاج» إلى أن برشلونة عرض 32 مليون يورو لضم ليفاندوفسكي الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم مرتين، والذي أكد في أكثر من مناسبة أنه لن يجدد عقده مع بايرن، والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.
وفي وقت سابق أوضحت صحيفة «سبورت» الإسبانية أن بايرن ميونيخ، الذي يعلن أن اللاعب سيكمل عقده خفض مطالبه المالية وطلب مبلغ يتراوح بين 35 و40 مليون يورو للاستغناء عن ليفاندوفسكي (33 عاماً) والذي يحق له الرحيل بالمجان في نهاية الموسم المقبل.
ويعاني برشلونة نفسه من صعوبات مالية، لكن تشافي مدرب الفريق الإسباني أكد اهتمامه بضم هداف بايرن ميونيخ.

روبرت ليفاندوفسكي
بايرن ميونيخ
برشلونة
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