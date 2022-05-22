«الجودو» يدشن مشوار «الخليجية» الثلاثاء



أبوظبي (الاتحاد)



وصل منتخب الجودو إلى الكويت، استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية، التي تستضيفها الكويت من 13 إلى 31 مايو الجاري، ويرأس البعثة ناصر التميمي الأمين العام لاتحاد المصارعة والجودو، وتضم محمد جاسم أمين السر المساعد إدارياً، وشعبان السيد المدير الفني للاتحاد، مسؤول المنتخب، بجانب المدرب فيكتور سكتوروف لاعب المنتخب السابق، و7 لاعبين هم: أحمد جاسم في وزن تحت 60 كجم، جورام شفيلي تحت 66 كجم، سعيد النقبي تحت 73 كجم، خليفة الحوسني تحت 81 كجم، نوجزاري تاتالا تحت 90 كجم، جريجوريان أرام تحت 100 كجم، وماجو معروف فوق 100 كجم.

ويبدأ برنامج المنتخب الذي استأنف تدريباته على فترتين، استعدادا لانطلاقة منافسات البطولة بصالة الشيخ عبد الله الجابر للجودو، اعتباراً من الثلاثاء المقبل، في منافسات أوزان تحت 60 كجم، تحت 66 و73 كجم، وتعقبها في الفترة المسائية منافسات تحت 81 كجم، تحت 90، تحت 100، وفوق 100 كجم، وتقام أدوارها النهائية الأربعاء المقبل، يشارك فيها الإمارات، والسعودية وعُمان وقطر والبحرين والكويت.

وثمن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، استئناف دورات الألعاب الخليجية الرياضية في الكويت الشقيقة، بمشاركة جميع الدول الست، وفي مختلف الألعاب الرياضية للجنسين، والتي من شأنها أن تسهم في توطيد روابط الأخوة بين الشباب الخليجي، والنهوض بالمستوى الفني للاعبين في مختلف الألعاب وزيادة الخبرات في المجالات كافة.

وتمنى ابن ثعلوب لمنتخبات الإمارات المختلفة التوفيق والنجاح، خاصة الجودو لما تمثله الدورة من أهمية بالنسبة للمنتخب الشاب استعداداً للمشاركات الإقليمية والدولية للموسم الحالي، وتبدأ ببطولة جورجيا من 3 إلى 5 يونيو المقبل بالقائمة نفسها المشاركة في «الخليجية».