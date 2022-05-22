الأهلي يكشف موقف المصابين قبل نهائي الأبطال



القاهرة (د ب أ)



أعلن الأهلي المصري غياب لاعبه المغربي بدر بانون عن مواجهة الوداد البيضاوي المغربي المقرر لها 30 مايو الجاري في نهائي دوري أبطال أفريقيا على استاد محمد الخامس.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب النادي الأهلي في تصريحات تليفزيونية لقناة ناديه إنه تم تكثيف برنامج بدر بانون التأهيلي مع بعض الحرص, خاصة أنه عائد من فترة غياب طويلة بسبب مضاعفات فيروس كورونا.

وأضاف أنه يتوقع ‏أن يحصل اللاعب على جزء من التدريبات بعد أسبوعين، بما يشير إلى غيابه بشكل نهائي عن مواجهة نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح : أن لاعب الوسط عمرو السولية ينفذ آخر مراحل البرنامج التأهيلي للتعافي من إصابة العضلة‏ الخلفية، وسوف يشارك في المران الجماعي ويكون تحت تصرف الجهاز الفني، كما أشار إلى أن حمدي فتحي قام هو الآخر بتنفيذ برنامج علاج طبيعي، ويسير بشكل جيد في البرنامج ‏التأهيلي، وسيشارك في أول مران للفريق.‏

وشدد أن محمد عبدالمنعم اشتكى من ‏ألم في العضلة الضامة، ونأمل في وجوده في مباراة الوداد، وهو يقوم ‏بتنفيذ جلستي علاج طبيعي ضمن البرنامج التأهيلي، ولكن بشكل عام لم يتخذ قرار نهائي في تواجد ‏اللاعب في نهائي دوري الأبطال.

وأكد أبو عبلة أن أليو ديانج انتهى من البرنامج التأهيلي وجاهز للمشاركة، بينما يقوم لويس ‏ميكيسوني بتنفيذ برنامج علاج طبيعي، ومن المتوقع أن تصل فترة علاجه إلى ‏شهرين.‏