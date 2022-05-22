الإثنين 23 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
الأهلي يكشف موقف المصابين قبل نهائي الأبطال
الأهلي يكشف موقف المصابين قبل نهائي الأبطال
22 مايو 2022 11:09

 
القاهرة (د ب أ)


أعلن الأهلي المصري غياب لاعبه المغربي بدر بانون عن مواجهة الوداد البيضاوي المغربي المقرر لها 30 مايو الجاري في نهائي دوري أبطال أفريقيا على استاد محمد الخامس.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب النادي الأهلي في تصريحات تليفزيونية لقناة ناديه إنه تم تكثيف برنامج بدر بانون التأهيلي مع بعض الحرص, خاصة أنه عائد من فترة غياب طويلة بسبب مضاعفات فيروس كورونا.
وأضاف أنه يتوقع ‏أن يحصل اللاعب على جزء من التدريبات بعد أسبوعين، بما يشير إلى غيابه بشكل نهائي عن مواجهة نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وأوضح : أن لاعب الوسط عمرو السولية ينفذ آخر مراحل البرنامج التأهيلي للتعافي من إصابة العضلة‏ الخلفية، وسوف يشارك في المران الجماعي ويكون تحت تصرف الجهاز الفني، كما أشار إلى أن حمدي فتحي قام هو الآخر بتنفيذ برنامج علاج طبيعي، ويسير بشكل جيد في البرنامج ‏التأهيلي، وسيشارك في أول مران للفريق.‏
وشدد أن محمد عبدالمنعم اشتكى من ‏ألم في العضلة الضامة، ونأمل في وجوده في مباراة الوداد، وهو يقوم ‏بتنفيذ جلستي علاج طبيعي ضمن البرنامج التأهيلي، ولكن بشكل عام لم يتخذ قرار نهائي في تواجد ‏اللاعب في نهائي دوري الأبطال.
وأكد أبو عبلة أن أليو ديانج انتهى من البرنامج التأهيلي وجاهز للمشاركة، بينما يقوم لويس ‏ميكيسوني بتنفيذ برنامج علاج طبيعي، ومن المتوقع أن تصل فترة علاجه إلى ‏شهرين.‏

الأهلي المصري
دوري أبطال أفريقيا
الوداد المغربي
آخر الأخبار
«قائد ودوله».. قصيدة مهداة لرئيس الدولة من محمد بن راشد
الإمارات
«قائد ودوله».. قصيدة مهداة لرئيس الدولة من محمد بن راشد
اليوم 03:00
الإمارات.. خُطى واثقة لمواصلة مسيرة البناء والتنمية
الإمارات
الإمارات.. خُطى واثقة لمواصلة مسيرة البناء والتنمية
اليوم 03:00
حاكم الشارقة لدى وصوله إلى مقر الملتقى بحضور سلطان بن أحمد (وام)
الإمارات
سلطان القاسمي يؤكد على ضرورة تقديم المحتوى الهادف
اليوم 03:00
في الأول من يونيو.. حظر الأكياس البلاستيكية  ذات الاستخدام الواحد بأبوظبي
الإمارات
في الأول من يونيو.. حظر الأكياس البلاستيكية  ذات الاستخدام الواحد بأبوظبي
اليوم 03:00
مواطنون: اتحاد الإمارات ركيزة المستقبل
الإمارات
مواطنون: اتحاد الإمارات ركيزة المستقبل
اليوم 03:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©