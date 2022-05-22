الإثنين 23 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
رانجنيك: رونالدو ليس وحشاً!
رانجنيك: رونالدو ليس وحشاً!
22 مايو 2022 11:07

 
مانشستر (رويترز) 

تقبل رالف رانجنيك المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد ولو جزئياً، اللوم الذي تم توجيهه له، بسبب الموسم المخيب للفريق المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، لكنه قال إنه لم يتمكن من تنفيذ أسلوب لعبه الضاغط بشكل فعال بسبب القيود البدنية للفريق.
وتولى رانجنيك المسؤولية خلفاً لأولي جونار سولسكاير في نوفمبر الماضي، لكن المدرب الألماني فشل في تحفيز اليونايتد المتداعي، والذي يحتل المركز السادس في الدوري، ويحتاج إلى الفوز على كريستال بالاس اليوم «الأحد»، ليضمن التأهل إلى الدوري الأوروبي الموسم المقبل.
وقال رانجنيك، الذي سيحل محله إيريك تن هاج في قيادة الفريق، بعد نهاية الموسم الحالي، للصحفيين «أقر بأننا لم نقترب أبداً من الأداء الكروي الهجومي والاستباقي، هذا يرتبط بالقوة الجسدية إذا أردنا أن نلعب بهذه الطريقة.
وأضاف: إذا أمعنت النظر في الموسم الأول ليورجن كلوب مع ليفربول، ستجد أن الفريق لم يقدم هذا النوع من الأداء الذي يقدمه حالياً، بل استغرق الأمر منهم نحو موسم ونصف موسم.
وغالبا ما يشار إلى افتقار كريستيانو رونالدو، هداف اليونايتد هذا الموسم برصيد 24 هدفاً في جميع المسابقات، لأسلوب اللعب القائم على الضغط على المنافس، وقال رانجنيك إن ذلك أجبره على اللجوء إلى حلول وسط فيما يتعلق بأسلوب لعبه.
وقال: سجل كريستيانو عدة أهداف لكنه كريستيانو في نهاية المطاف، وأنا لا ألومه على الإطلاق، قدم أداءً رائعاً في تلك المباريات، لكنه ليس وحشاً في مجال الضغط على المنافس، الشيء نفسه ينطبق على عدد من اللاعبين الآخرين، لذلك كان علينا تقديم بعض التنازلات في مرحلة ما، لم نصل أبداً إلى التوازن الصحيح بين ما نحتاج تقديمه أثناء الاستحواذ على الكرة وبدونها.
لكن مدرب شالكه السابق، أضاف أنه كان بإمكانه فعل المزيد للحصول على أفضل ما لدى لاعبيه.
وتابع: انتقد نفسي بشكل كبير، كنت أتوقع أن بوسعي أنا والطاقم التدريبي تطوير هذا الفريق بطريقة أكثر استدامة، ولا يجب إلقاء اللوم على اللاعبين فحسب، بل يجب أن نوجه سهام النقد لأنفسنا. 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر يونايتد
كريستيانو رونالدو
آخر الأخبار
«قائد ودوله».. قصيدة مهداة لرئيس الدولة من محمد بن راشد
الإمارات
«قائد ودوله».. قصيدة مهداة لرئيس الدولة من محمد بن راشد
اليوم 03:00
الإمارات.. خُطى واثقة لمواصلة مسيرة البناء والتنمية
الإمارات
الإمارات.. خُطى واثقة لمواصلة مسيرة البناء والتنمية
اليوم 03:00
حاكم الشارقة لدى وصوله إلى مقر الملتقى بحضور سلطان بن أحمد (وام)
الإمارات
سلطان القاسمي يؤكد على ضرورة تقديم المحتوى الهادف
اليوم 03:00
في الأول من يونيو.. حظر الأكياس البلاستيكية  ذات الاستخدام الواحد بأبوظبي
الإمارات
في الأول من يونيو.. حظر الأكياس البلاستيكية  ذات الاستخدام الواحد بأبوظبي
اليوم 03:00
مواطنون: اتحاد الإمارات ركيزة المستقبل
الإمارات
مواطنون: اتحاد الإمارات ركيزة المستقبل
اليوم 03:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©