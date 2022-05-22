رانجنيك: رونالدو ليس وحشاً!



مانشستر (رويترز)

تقبل رالف رانجنيك المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد ولو جزئياً، اللوم الذي تم توجيهه له، بسبب الموسم المخيب للفريق المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، لكنه قال إنه لم يتمكن من تنفيذ أسلوب لعبه الضاغط بشكل فعال بسبب القيود البدنية للفريق.

وتولى رانجنيك المسؤولية خلفاً لأولي جونار سولسكاير في نوفمبر الماضي، لكن المدرب الألماني فشل في تحفيز اليونايتد المتداعي، والذي يحتل المركز السادس في الدوري، ويحتاج إلى الفوز على كريستال بالاس اليوم «الأحد»، ليضمن التأهل إلى الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وقال رانجنيك، الذي سيحل محله إيريك تن هاج في قيادة الفريق، بعد نهاية الموسم الحالي، للصحفيين «أقر بأننا لم نقترب أبداً من الأداء الكروي الهجومي والاستباقي، هذا يرتبط بالقوة الجسدية إذا أردنا أن نلعب بهذه الطريقة.

وأضاف: إذا أمعنت النظر في الموسم الأول ليورجن كلوب مع ليفربول، ستجد أن الفريق لم يقدم هذا النوع من الأداء الذي يقدمه حالياً، بل استغرق الأمر منهم نحو موسم ونصف موسم.

وغالبا ما يشار إلى افتقار كريستيانو رونالدو، هداف اليونايتد هذا الموسم برصيد 24 هدفاً في جميع المسابقات، لأسلوب اللعب القائم على الضغط على المنافس، وقال رانجنيك إن ذلك أجبره على اللجوء إلى حلول وسط فيما يتعلق بأسلوب لعبه.

وقال: سجل كريستيانو عدة أهداف لكنه كريستيانو في نهاية المطاف، وأنا لا ألومه على الإطلاق، قدم أداءً رائعاً في تلك المباريات، لكنه ليس وحشاً في مجال الضغط على المنافس، الشيء نفسه ينطبق على عدد من اللاعبين الآخرين، لذلك كان علينا تقديم بعض التنازلات في مرحلة ما، لم نصل أبداً إلى التوازن الصحيح بين ما نحتاج تقديمه أثناء الاستحواذ على الكرة وبدونها.

لكن مدرب شالكه السابق، أضاف أنه كان بإمكانه فعل المزيد للحصول على أفضل ما لدى لاعبيه.

وتابع: انتقد نفسي بشكل كبير، كنت أتوقع أن بوسعي أنا والطاقم التدريبي تطوير هذا الفريق بطريقة أكثر استدامة، ولا يجب إلقاء اللوم على اللاعبين فحسب، بل يجب أن نوجه سهام النقد لأنفسنا.