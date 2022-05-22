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الرياضي
ديمبلي في مصيدة «حديقة الأمراء»!
ديمبلي في مصيدة «حديقة الأمراء»!
22 مايو 2022 10:54

أنور إبراهيم (القاهرة)

 
بعد أن انتهى باريس سان جيرمان، من ملف تجديد نجم هجومه الفرنسي كيليان مبابي لمدة ثلاث سنوات حتى 2025، بدأ ينشط في «الكواليس»، من أجل الحصول على خدمات فرنسي آخر هو عثمان ديمبلي الذي يلعب لبرشلونة الإسباني، وينتهي عقده في 30 يونيو المقبل.
ويستهدف سان جيرمان ضم ديمبلي خلال «الميركاتو الصيفي» المقبل، وذكر موقع «فوت ميركاتو» أن الجانبين الباريسي والبرشلوني يتبادلان الاتصالات والمناقشات دائماً، ويأمل الجانب الفرنسي الانتهاء من الملف الجديد خلال الصيف، وخاصة بعد رحيل الجناح الأرجنتيني أنخيل دي ماريا وحاجة الفريق إلى جناح بديل في «حديقة الأمراء».

غير أن معظم الصحف الإسبانية، أجمعت على أن ديمبلي يمنح الأولوية الأولى لتجديد عقده مع «البارسا»، وقالت إن الأسبوع المقبل سيشهد اجتماعاً مهماً وحاسماً بين مسؤولي برشلونة وممثلي اللاعب. 

ويعتبر تجديد عقد ديمبلي هدفاً أساسياً لإدارة النادي «الكتالوني»، منذ ما يقرب من العام، رغم أن الموقف بدا في يناير الماضي، وكأنه وصل إلى نقطة اللاعودة، عندما أوقف خوان لابورتا رئيس «البارسا» المفاوضات مع ممثلي اللاعب، وحاول بيعه في «الميركاتو الشتوي» الأخير. 

وعندما رفض ديمبلي الرحيل، تم استبعاده من المجموعة لمباريات عدة، وجري التفكير وقتها في تجميده حتى نهاية الموسم، ولكن تشافي هيرنانديز المدير الفني الذي يثق في إمكانيات اللاعب وحاجة الفريق إليه، أقنع لابورتا بضرورة مشاركته في المباريات، وبالفعل أصبح عنصراً أساسياً في انتصارات «البارسا» وتقدمه إلى المركز الثاني في الدوري الإسباني «الليجا»، ونجاحه في الحصول على لقب أفضل ممرر في المسابقة برصيد 13 تمريرة حاسمة، متفوقاً على مواطنه كريم بنزيمة «12تمريرة حاسمة».

برشلونة
باريس سان جيرمان
عثمان ديمبلي
تشافي هيرنانديز
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