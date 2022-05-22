سالم عبدالرحمن يطيح بطل العالم في «ماسترز الشطرنج»



رضا سليم (الشارقة)



حقق الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن لاعب منتخبنا ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، الفوز على المصري أحمد عدلي بطل العالم وأفريقيا على الطاولة الثالثة، في افتتاح الجولة الأولى، من النسخة الخامسة لبطولة الشارقة ماسترز الدولية للشطرنج، بمشاركة 80 لاعباً ولاعبة، وتستمر حتى 30 مايو الجاري، ويتنافسون على جوائز 60 ألف دولار.

وانطلقت مجريات الجولة الأولى من بطولة التحدي، والتي يشارك فيها 60 لاعباً دولياً، وتهدف الى تطوير التصنيف الدولي وزيادة الاحتكاك والخبرة للاعبين المواطنين.

وشهد الافتتاح الشيخ سعود بن عبد العزيز رئيس الاتحاد العربي للشطرنج رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وخالد عيسى المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، والدكتور سرحان حسن المعيني رئيس اتحاد الشطرنج، وجورجيوس ماكروبولس رئيس اتحاد البحر الأبيض المتوسط.

وشهدت البطولة مفاجئة من «العيار الثقيل» بخسارة البطل الأرميني جابرييل ساركيسيان أمام الإسباني دانييل يوفا، فيما تعادل الهندي ايرجون اريجايسي مع المخضرم الجورجي ميخائيل ميكاشيفلي، وفاز الروسي أليكسي سارانا على البيلاروسي الأستاذ الدولي الكبير سيرجي أزاروف.