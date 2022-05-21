«أدنوك للمحترفين» يُحيل «الهابط الثاني» إلى «جولة الختام»

معتصم عبدالله (دبي)

أحال فوز الظفرة على مضيفه النصر 2-1، وتعادل العروبة مع ضيفه الوصل 1-1، في انطلاقة «الجولة 25» لـ«دوري أدنوك للمحترفين»، أوراق بطاقة الهبوط الثانية إلى دوري الأولى، بين «الفارس» صاحب المركز الثاني عشر، برصيد 21 نقطة، والعروبة «الثالث عشر» برصيد 18 نقطة، إلى «المواجهة المباشرة» بين الفريقين في «الجولة 26» والأخيرة، المقررة يوم الأربعاء المقبل على استاد حمدان بن زايد.

وأنعش الظفرة حظوظه في البقاء، بعدما نجح في تحويل تأخره أمام مضيفه «العميد» بهدف إلى فوز 2-1، وهو الانتصار الأول للظفرة، بعد 15 مباراة على التوالي أمام «الأزرق» في الدوري، والأول أيضاً للفريق خارج قواعده، منذ آخر فوز أمام عجمان 3-1 في الجولة السابعة، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة.

ووضع البرتغالي توزي «العميد» في المقدمة بالهدف الأول في الدقيقة 26، مستفيداً من تمريرة بينية من تيجالي، ليرفع رصيده الشخصي إلى 12 هدفاً في صدارة هدافي فريقه في الدوري.

وأعاد البرازيلي جويلهرم الظفرة إلى المباراة سريعاً، بهدف التعادل من هجمة معاكسة، مستفيداً من كرة طولية خلف الدفاع، ليتوغل ويسدد داخل شباك الحارس عبداالله التميمي في الدقيقة 34، قبل أن يعود اللاعب نفسه، ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 40، ويحتفل بأول «ثنائية» في مشواره بالدوري مع «الفارس».

وشهدت المباراة حضور الألماني ثورستن فينك المدرب الجديد لـ «العميد»، وأعضاء جهازه الفني المساعد بمدرجات استاد آل مكتوم، تأهباً لتوليه المهمة رسمياً، مع نهاية الموسم الحالي 2021- 2022، والإشراف على تحضيرات «الأزرق» للموسم الجديد.

وعلى استاد الفجيرة، تشبث العروبة بآمال البقاء في دوري الكبار، بتعادله مع ضيفه الوصل 1-1، وافتتح محمد خلفان التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 35، وأدرك البرازيلي أوليفيرا التعادل لـ«الإمبراطور» في الدقيقة 51، ورفع الأول رصيده إلى 18 نقطة، مقابل 33 نقطة للوصل.

وقلب الوحدة الطاولة على مضيفه الجزيرة، وحوّل تأخره بهدف إلى الفوز بهدفين، بعد مباراة قوية وسريعة، خاصة في الشوط الثاني، أحرز علي مبخوت هدف «فخر أبوظبي» في الدقيقة 14، ورد «العنابي» بهدفين خلال دقيقتين، عبر جواو بيدرو وفابيو مارتنيز في الدقيقتين 59 و60، ليرفع «أصحاب السعادة» رصيده إلى 52 نقطة، ويحافظ على فارق النقطتين في سباق المركز الثاني مع «الملك» الذي يملك 54 نقطة، بينما بقى «فخر أبوظبي» عند 45 نقطة في المركز الرابع، وشهدت المباراة طرد نواف سالم لاعب الجزيرة.

وحافظ الشارقة على المركز الثاني، بالفوز على فريق الإمارات 2-1، ليرفع «الملك» رصيده إلى «54 نقطة»، وتجمد رصيد «الصقور» عند «النقطة 10»، تقدم فريق الإمارات بهدف أحرزه البرازيلي سيلفا في الدقيقة 12، ورد «الملك» بهدفي كايو لوكاس في الدقيقة 40، وشوكوروف في الدقيقة 44.

وجاءت الأهداف الثلاثة جميلة، سواء سيلفا الذي لعب كرة في شباك درويش أحمد حارس الشارقة بمهارة عالية، أو كايو من عدة تمريرات متقنة، أو شوكوروف بـ«تصويبة» بعيدة ومحكمة.

ولعب «الصقور» بـ10 لاعبين، بعد طرد عبدالله موسى، لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 55، وهدأت المباراة نسبياً، رغم محاولات الشارقة، وإجراء كوزمين تغييرات هجومية، وشهدت الدقيقة 75 طرد شاهين عبدالرحمن، مدافع الشارقة ليغيب عن مباراة فريقه أمام العين، في ختام الدوري.