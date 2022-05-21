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الرياضي
«نيتف تريل» يكمل «الثلاثية» بلقب الجينيز الأيرلندي
«نيتف تريل» يكمل «الثلاثية» بلقب الجينيز الأيرلندي
22 مايو 2022 01:50

محمد حسن (دبي)

تُوج مهر جودلفين «نيتف تريل» بلقب سباق 2000 جينيز الأيرلندي الذي أُقيم بمضمار ذي كرا، مكملاً ثلاثية نادرة للفريق الأزرق بالفوز بألقاب الجينيز الأوروبي.
وتمكن ابن الفحل «أواسيس دريم» بإشراف شارلي أبلبي وقيادة وليام بيوك، من تحقيق فوزه السادس من سبع مشاركات، وأصبح ثاني فائز في 2000 جينيز أيرلندا من ذرية الفحل «أواسيس دريم» بعد «باور» 2012.
وبفوزه باللقب الأيرلندي، يحقق جودلفين إنجازاً غير مسبوق، ليصبح أول مالك يسجل هذه الثلاثية في بريطانيا وفرنسا وأيرلندا، والتي استهلها «كوريباس» في أبريل الماضي، عندما انتزع لقب 2000 جينيز البريطاني في نيوماركت، وحقق «مودرن جيمز» في مايو الماضي لقب 2000 جينيز الفرنسي في مضمار لونجشام بالعاصمة باريس.

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