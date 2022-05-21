«الدراجات» ترفع الحصيلة الذهبية لـ «الإمارات»

الكويت (علي الظاهري، أحمد جمال الدين، ياسمين العطار)

ارتفعت حصيلة بعثة الإمارات إلى 22 ميدالية بدورة الألعاب الخليجية الثالثة، التي تستضيفها دولة الكويت بالفترة من 16 إلى 31 من الشهر الجاري، بمشاركة أكثر من 1700 رياضي.

وحققت لاعبة منتخبنا للدراجات الهوائية، صفية الصايغ، المركز الأول وحصدت ذهبية سباق الفردي ضد الساعة لمسافة 12.7 كم، الذي أُقيم على جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح، بعدما سجلت زمناً قدره 19:36.31 دقيقة، بفارق ثانيتين عن لاعبة منتخب الكويت، لطيفة الياسين، بينما جاءت لاعبة منتخب السعودية، دانية سيمباوة، ثالثة.

وحصد يوسف المطروشي الميدالية الفضية في ختام مشاركة منتخبنا الوطني للسباحة بالدورة، وعبر سباق 100 متر حرة مسجلاً زمناً قدره 51.12 ثانية، وتوج بالميدالية الذهبية الكويتي وليد عبدالرزاق بزمن قدره 50.96 ثانية، ونال الميدالية البرونزية القطري محمد محمد بزمن قدره 52.88 ثانية.

وتوزعت ميداليات الإمارات على 4 رياضات بواقع 3 ميداليات ذهبية للدراجات، وذهبية وفضيتين وبرونزيتين للسباحة، وذهبيتين وفضيتين و5 ميداليات برونزية لألعاب القوى، وميدالية ذهبية و4 فضيات للرماية.

وحلت بعثة الإمارات في المركز السادس برصيد 22 ميدالية بواقع 7 ذهبيات، و8 فضيات، و7 ميداليات برونزية، بينما تصدرت الكويت للدورة الجدول بإجمالي 56 ميدالية، منها 21 ذهبية و17 فضية و18 ميدالية برونزية، فيما جاءت البحرين في المركز الثاني بإجمالي 43 ميدالية منها 17 ذهبية و16 فضية و10 ميداليات برونزية، وحلت قطر في المركز الثالث بإجمالي 39 ميدالية بواقع 12 ذهبية و15 فضية و12 برونزية، تلتها سلطنة عُمان في المركز الرابع بإجمالي ميداليات 25 ميدالية بواقع 11 ذهبية و5 فضيات، و9 ميداليات برونزية، وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الخامس بإجمالي 33 ميدالية بواقع 7 ميداليات ذهبية، و9 ميداليات فضية، و17 ميدالية برونزية.

وأعربت صفية الصايغ، لاعبة منتخبنا للدراجات الهوائية، عن سعادتها بالحصول على ذهبية سباق الفردي ضد الساعة، بعد منافسة قوية بين المشاركات في ظل قوة الرياح التي زادت من صعوبة السباق وأظهرت فرق الخبرات والقوة، مؤكدة استعدادها القوي لخوض سباق الفردي العام لمسافة 60 كم، الذي سيختتم منافسات السيدات ضمن دورة الألعاب الخليجية الثالثة. وأعرب السباح يوسف المطروشي، عن سعادته بالتتويج بالميدالية الفضية في ختام منافسات السباحة في البطولة، التي ضمت العديد من الأبطال وأصحاب الخبرة، مما ينعكس إيجاباً على مشواره القادم في السباحة.

حفل الافتتاح

ينطلق غداً حفل افتتاح دورة الألعاب الخليجية الثالثة بالكويت على الملعب الرئيسي المغطى لأكاديمية رافائيل نادال بمجمع الشيخ جابر العبد الله الدولي للتنس، على أن يتضمن برنامجه فقرات 8 فقرات موزعة على 32 دقيقة تبدأ بالنشيد الوطني لدولة الكويت، ويتزامن معها حمل علم الدولة المستضيفة بواسطة طائرات «درون»، ثم تنطلق فقرة الاحتمالات اللامتناهية ونكهات الألعاب، كما يتخلل الحفل إلقاء كلمة للشيخ فهد ناصر الصباح الأحمد الجابر الصباح رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية، إضافة إلى فقرة إيقاع الألعاب التي تشهد مشاركة الرياضات الـ16 المشاركة في الدورة لعرض يجمع بين الأداء الحي واللياقة البدنية.

السلة يفرط في الفوز

فرط منتخبنا الوطني لكرة السلة في الفوز على نظيره الكويتي، ودفع ثمن أخطاء الشوط الثالث بالخسارة 81/75، بعدما سيطر على نصف المباراة الأول الذي أنهاه لصالحه بفارق 12 نقطة وبنتيجة 30/42 مستفيداً من الأسلوب الدفاعي الجيد وإجادته في الرميات الثلاثية والتي وصلت إلى 7 رميات، منها ثلاث لراشد ناصر الزعابي أبرز نجوم المباراة.

وقال الدكتور منير بن الحبيب المدير الفني لمنتخب السلة، إن دورة الألعاب الخليجية تعتبر محطة خارجية مهمة لـ«أبيض السلة» للخروج بصورة مشرفة مهما كانت التحديات والظروف، وتتميز مسابقة كرة السلة بوجود دور تمهيدي قبل الأدوار النهائية. وأشار ابن الحبيب إلى أن منتخب السلة يخوض المنافسات وهو متحرر من الضغوط، خصوصاً أننا المنتخب الخليجي الوحيد الذي لم يقم معسكر خارجي، لتساهم جميع هذه العوامل في تخفيف عبء الضغوط عن المنتخب.

منافسات اليوم

يستكمل اليوم منتخبنا الوطني للدراجات مشاركته بالبطولة، عن طريق يوسف ميرزا ومحمد المطيوعي في سباق الفردي ضد الساعة للرجال لمسافة 26 كم، كما يبدأ منتخبنا الوطني للتنس مشاركته بمنافسات بدور الـ32 لفردي الرجال، ويستهل كذلك منتخبنا الوطني لكرة الطاولة مشاركته بالدورة بمنافسات الفرق، عبر فيصل عباس، عبد الله محمد، صلاح الدين البلوشي، وعبد الله البلوشي.

يصل غداً إلى الكويت منتخبنا الوطني للبادل تنس للسيدات، ويضم كلاً من فاطمة شهدور، شمة المهيري، لطيفة السلمان، نوف عمر، فاطمة الجناحي، شيخة الجناحي، فاطمة المديرب، مريم الشامسي، ويفتتح الفريق المنافسات بمواجهة البحرين الثلاثاء.

كما يصل منتخب لبادل تنس للرجال عمر العوضي، فارس الجناحي، محمد الجناحي، حمد الجناحي، عبد الله العبد الله، عبد الله أهلي ويخوض منافساته بنادي اليرموك الرياضي ويفتتح مشواره بالدورة بمواجهة المنتخب السعودي الأربعاء.