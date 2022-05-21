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مبادرة ترويجية لـ «القفال» في واشنطن
مبادرة ترويجية لـ «القفال» في واشنطن
22 مايو 2022 01:50

دبي (الاتحاد)

كشف مصطفى الفردان الباحث في التراث الإماراتي، عن إطلاقه مبادرة بشكل شخصي، للترويج في العاصمة الأميركية واشنطن، لسباق القفال الذي يحتفل بنسخته الـ 31 الأسبوع المقبل، وينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية برعاية ودعم من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي. وأوضح الفردان، أنه حرص منذ سنوات طويلة على الترويج لهذا الحدث الرائد من نوعه بدعم من المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، حيث سيكون الترويج في مهرجان سميثسونيان الأكبر من نوعه في واشنطن، والذي ينطلق نهاية شهر يونيو المقبل بمشاركة واسعة.
وأكد الفردان، أن الغاية من إبراز سباق القفال في هذا المحفل العالمي، يأتي بهدف إبراز التراث الإماراتي عموماً، وتحديداً التراث البحري الغني والمتنوع في دولتنا، والذي يعتبر جزءاً من تاريخنا، حيث شكل البحر أحد مصادر الحياة الأساسية، من خلال الإبحار وصيد اللؤلؤ وغيرها.

التراث الإماراتي
واشنطن
سباق القفال
نادي دبي الدولي للرياضات البحرية
حمدان بن محمد
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