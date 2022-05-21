58 رامياً في «الإمارات المفتوحة» للقوس والسهم

دبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد القوس والسهم عن مشاركة متعددة وواسعة من داخل وخارج الدولة في بطولة الإمارات المفتوحة الأولى، التي تنطلق اليوم، وتتواصل على مدار يومين، وتعد الأولى من نوعها ضمن الخطة الاستراتيجية للاتحاد الساعية لنشر وتطوير هذه اللعبة الأولمبية ومواصلة الجهود في بناء أبطال المستقبل.

وتشهد البطولة مشاركة 11 نادياً من داخل الدولة، إلى جانب فتح المجال أمام المشاركة بصورة فردية لعدد من الرماة، كما سيشارك منتخب الكويت، ليكون المجمل 58 رامياً من الجنسين.

وسيكون التنافس الذي يقام في الميدان المفتوح خارج الصالات، في فئات: الرجال والسيدات للقوس الأولمبي والقوس المركب، الشباب والفتيات تحت 21 سنة، أصحاب الهمم، الناشئين والناشئات تحت 18 سنة والناشئين قوس مركب.

وأكد الدكتور سعيد الكعبي، رئيس اتحاد القوس والسهم، أن إطلاق هذه البطولة يترجم الجهود التي نقوم بها لتطوير ودعم هذه الرياضة من خلال إقامة المنافسات بأكبر قدر ممكن وبأعلى مستوى، من أجل إتاحة المجال أمام الرماة للبقاء في أجواء المنافسات طوال العام دون توقف، بما من شانه أن ينعكس عليهم بشكل إيجابي على المدى الطويل.