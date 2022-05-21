40 لاعبة في البطولة المفتوحة لسيدات السلة 3X3

علي معالي(دبي)

توج فريق «فاير بول»، بلقب البطولة المفتوحة للسيدات 3 X 3 لكرة السلة للسيدات، بعد ماراثون طويل شهدته البطولة تحت قيادة المدربة السورية هلا شحادة، والتي تمتلك خبرات تدريبية كبيرة في الدولة، حيث سبق تتويجها خلال مشوارها الطويل سواء مع نادي الشباب سابقاً أو نادي النصر بالعديد من الألقاب، وبعد تجميد النشاط النسائي في نادي النصر انتقلت المدربة لتأسيس أكاديمية خاصة. وحصل فريق سيدات الشارقة لرياضة المرأة «أ» على المركز الثاني، والشارقة لرياضة المرأة «ب» على المركز الثالث، وقام بتتويج الفرق الـ 3 الفائزة كل من ميثاء بن ضاوي عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة النسائية باتحاد السلة، وقاسم دعدوش المراقب الدولي والسكرتير الفني بالاتحاد، وزهرة البلوشي وحليمة الرئيسي عضوا اللجنة النسائية بالاتحاد. وشهدت البطولة أكبر مشاركة بوجود 40 لاعبة يمثلن عدداً كبيراً من الأندية والأكاديميات من كافة أرجاء الدولة، في تنافس جرت مبارياتها على صالة صلاح الدين في دبي. وشاركت عدة أندية بأكثر من فريق مثل الشارقة لرياضة المرأة ونادي أبوظبي للسيدات وسيدات الوسطى وأكاديميات فاير بول وجام.

من جانبها، قالت ميثاء بن ضاوي عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة النسائية باتحاد السلة: البطولة جاءت في توقيت مناسب يستعد خلاله منتخبنا 3 X 3 للمشاركة في الألعاب الخليجية المقامة حالياً في الكويت، حيث يبدأ الأبيض الإماراتي مشواره بالبطولة يوم الخميس المقبل.