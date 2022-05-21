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الرياضي
«النصر» ينعش حظوظ الظفرة
«النصر» ينعش حظوظ الظفرة
21 مايو 2022 20:45

 
معتصم عبدالله (دبي)


أحال فوز الظفرة على مضيفه النصر 2-1، وتعادل العروبة مع ضيفه الوصل 1-1، في انطلاقة «الجولة 25» لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، أوراق بطاقة الهبوط الثانية إلى دوري الأولى، بين «الفارس» صاحب المركز الثاني عشر، برصيد 21 نقطة، والعروبة «الثالث عشر» برصيد 18 نقطة، إلى «المواجهة المباشرة» بين الفريقين في «الجولة 26» والأخيرة، المقررة يوم الأربعاء المقبل على استاد حمدان بن زايد.
وأنعش الظفرة حظوظه في البقاء، بعدما نجح في تحويل تأخره أمام مضيفه «العميد» بهدف إلى فوز 2-1، وهو الفوز الأول للظفرة بعد 15 مباراة على التوالي أمام «الأزرق» في الدوري، والفوز الأول أيضاً للفريق خارج قواعده، منذ آخر انتصار أمام عجمان 3-1 في الجولة السابعة، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة.
ووضع البرتغالي توزي «العميد» في المقدمة بالهدف الأول في الدقيقة 26، مستفيداً من تمريرة بينية من تيجالي، ليرفع رصيده الشخصي إلى 12 هدفاً في صدارة هدافي فريقه في الدوري.
وأعاد البرازيلي جويلهرم الظفرة إلى المباراة سريعاً، بهدف التعادل من هجمة معاكسة، مستفيداً من كرة طولية خلف الدفاع، ليتوغل ويسدد داخل شباك الحارس عبداالله التميمي في الدقيقة 34، قبل أن يعود اللاعب نفسه، ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 40، ويحتفل بأول «ثنائية» في مشواره في الدوري مع «الفارس».
وشهدت المباراة حضور الألماني ثورستن فينك المدرب الجديد لـ «العميد»، وأعضاء جهازه الفني المساعد بمدرجات استاد آل مكتوم، تأهباً لتوليه المهمة رسمياً، مع نهاية الموسم الحالي 2021- 2022، والإشراف على تحضيرات «الأزرق» للموسم الجديد.
وعلى استاد الفجيرة، تشبث العروبة بآمال البقاء في دوري الكبار، بتعادله مع ضيفه الوصل 1-1، وافتتح محمد خلفان التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 35، وأدرك البرازيلي أوليفيرا التعادل لـ «الإمبراطور» في الدقيقة 51، ورفع الأول رصيده إلى 18 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الظفرة، مقابل 33 نقطة للوصل.

دوري أدنوك للمحترفين
النصر
الظفرة
العروبة
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