«النقطة» تمنح العروبة أمل البقاء



فيصل النقبي (الفجيرة)



حافظ العروبة على أمل البقاء في «دوري أدنوك للمحترفين»، بعد تعادله مع الوصل 1-1، باستاد الفجيرة ضمن «الجولة 25» ورفع الفريق رصيده إلى «النقطة 18»، في «المركز 13»، وبفارق 3 نقاط عن الظفرة «21 نقطة»، في «المركز 12»، لتتحول المباراة الأخيرة بين الفريقين إلى مصيرية لأنها تحدد هوية الهابط الثاني الذي يرافق «صقور الإمارات» الذي غادر «المحترفين» منذ الجولة الماضية».

وأضاع المدافع مونيز فرصة التقدم للعروبة، بعد أن أهدر ضربة جزاء في الدقيقة العاشرة، إلا أن أصحاب الأرض أن تقدموا بهدف أحرزه محمد خلفان المسماري في الدقيقة 35، بعد متابعة لتمريرة رائعة من سعيد عبيد، ونجح الوصل في إدراك التعادل في الدقيقة 51، إثر تمريرة رائعة من علي صالح، ليصل «الإمبراطور» إلى «النقطة 33».