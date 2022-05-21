الأحد 22 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
الشارقة يحافظ على «الوصافة» بـ «ثنائية»
الشارقة يحافظ على «الوصافة» بـ «ثنائية»
21 مايو 2022 20:37

 
علي معالي (الشارقة)


حافظ الشارقة على المركز الثاني في «دوري أدنوك للمحترفين»، بالفوز على فريق الإمارات 2-1، في «الجولة 25»، ليرفع «الملك» رصيده إلى «54 نقطة»، وتجمد رصيد «الصقور» عند «النقطة 10»، بعدما هبط إلى دوري الدرجة الأولى، منذ الجولة الماضية.
جاء الشوط الأول متقلباً، تقدم «الصقور» بهدف أحرزه البرازيلي سيلفا في الدقيقة 12، ورد «الملك» بهدفي كايو لوكاس في الدقيقة 40، وشوكوروف في الدقيقة 44.
والأهداف الثلاثة في قمة الجمال، سواء سيلفا الذي لعب كرة في شباك درويش أحمد حارس الشارقة بمهارة عالية، وكايو من تمريرات متقنة، وشوكوروف بـ «تصويبة» بعيدة ومحكمة.
ولعب الصقور بـ 10 لاعبين، بعد طرد عبدالله موسى لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية، في الدقيقة 55، وهدأت المباراة نسبياً رغم محاولات الشارقة وإجراء كوزمين تغييرات هجومية.
وشهدت الدقيقة 75 طرد شاهين عبدالرحمن، مدافع الشارقة ليغيب عن مباراة العين، في ختام الدوري.

دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
الإمارات
آخر الأخبار
إدانة 79 متهماً في أبوظبي بجرائم الاحتيال وغسل الأموال
الإمارات
إدانة 79 متهماً في أبوظبي بجرائم الاحتيال وغسل الأموال
اليوم 11:28
محمد بن راشد
الإمارات
محمد بن راشد يعلن عن تغيير هيكلي بقطاع التعليم في الإمارات
اليوم 11:23
راكب يرتدي بدلة واقية يركب قطار مترو الأنفاق في اليوم الأول من أجزاء من خدمات مترو الأنفاق بالمدينة
عربي ودولي
شنغهاي تغير تدابير مكافحة كورونا
اليوم 11:13
لايبزج.. «أول كأس»
الرياضي
لايبزج.. «أول كأس»
اليوم 11:12
الأهلي يكشف موقف المصابين قبل نهائي الأبطال
الرياضي
الأهلي يكشف موقف المصابين قبل نهائي الأبطال
اليوم 11:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©