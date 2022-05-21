الشارقة يحافظ على «الوصافة» بـ «ثنائية»



علي معالي (الشارقة)



حافظ الشارقة على المركز الثاني في «دوري أدنوك للمحترفين»، بالفوز على فريق الإمارات 2-1، في «الجولة 25»، ليرفع «الملك» رصيده إلى «54 نقطة»، وتجمد رصيد «الصقور» عند «النقطة 10»، بعدما هبط إلى دوري الدرجة الأولى، منذ الجولة الماضية.

جاء الشوط الأول متقلباً، تقدم «الصقور» بهدف أحرزه البرازيلي سيلفا في الدقيقة 12، ورد «الملك» بهدفي كايو لوكاس في الدقيقة 40، وشوكوروف في الدقيقة 44.

والأهداف الثلاثة في قمة الجمال، سواء سيلفا الذي لعب كرة في شباك درويش أحمد حارس الشارقة بمهارة عالية، وكايو من تمريرات متقنة، وشوكوروف بـ «تصويبة» بعيدة ومحكمة.

ولعب الصقور بـ 10 لاعبين، بعد طرد عبدالله موسى لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية، في الدقيقة 55، وهدأت المباراة نسبياً رغم محاولات الشارقة وإجراء كوزمين تغييرات هجومية.

وشهدت الدقيقة 75 طرد شاهين عبدالرحمن، مدافع الشارقة ليغيب عن مباراة العين، في ختام الدوري.