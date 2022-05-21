كوليبالي يتألم من أجل أفريقيا!



أنور إبراهيم (القاهرة)



في حوار لمجلة «أونز مونديال» الفرنسية، تحدث السنغالي كاليدو كوليبالي قلب دفاع نابولي الإيطالي عن طموحاته مع منتخب «أسود التيرانجا» في كأس العالم القادمة «قطر2022»، وأمله في وصوله إلى أبعد مدى في البطولة العالمية الأولى، مثلما نجح أسلافه من قبل في بلوغ دور الثمانية لكأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.

وبدأ كوليبالي حواره بالتعبير عن غضبه واستيائه، إزاء التمثيل الضعيف للقارة الأفريقية في كأس العالم، وقال إن 5 منتخبات فقط لا تكفي، ولا تتناسب مع تمثيل 53 أو54 دولة أفريقية. ويأمل كوليبالي الفائز مع منتخب بلاده بكأس الأمم الأفريقية الأخيرة بالكاميرون، والذي تأهل أيضاً إلى «مونديال قطر»، أن يقدم «أسود التيرانجا» أداءً جيداً في البطولة، وأن ينجح في تحقيق شيء جيد لبلاده مثلما فعل أسلافه.

وواصل كوليبالي طموحاته وأحلامه بقوله: أتمنى أن يفوز منتخب أفريقي ببطولة كأس العالم، وأن يكون السنغال هو أول من يحقق ذلك «قالها مبتسماً».

وأضاف: ولم لا؟، هذا هو حلمي أن أرى دولة أفريقية ترفع كأس العالم، وسأكون أكثر سعادة لو كانت هذه الدولة هي السنغال.

وأكد كوليبالي أن أفريقيا تستحق نيل هذا الشرف، فهناك مواهب أفريقية كثيرة ولاعبين كبار ينتشرون في سماء أوروبا، ويسهمون بقوة في تحقيق بطولات مع أنديتهم، ولهذا فإنني أرى أن النتيجة المنطقية لذلك، هي فوز منتخب أفريقي بكأس العالم.

وعاد كوليبالي للحديث مرة أخرى عن ضعف تمثيل أفريقيا في المونديال «5 منتخبات من 32 منتخباً» ووجه نداءً للجهات المختصة بضرورة زيادة هذا العد، وبما تناسب مع عدد الدول الأفريقية، وقال: يجب أن تحظى أفريقيا بمزيد من الاحترام، لأنها قارة مهمة جداً، ليس في كرة القدم وحدها، ولكن للأسف الناس ينسونها دائماً.

وأضاف: عندما ننظر إلى ممثلي أفريقيا ونجدهم 5 فقط، نصاب بالدهشة والاستغراب، فهذا غير طبيعي ولا منطقي وغير عادل، إنه أمر يؤلمني حقاً، وإن دل على شيء، فإنما يدل على إننا قارة لا تحظى بالاحترام الكافي.

وأكد كوليبالي أن هناك 10 منتخبات على الأقل في أفريقيا تستحق اللعب في كأس العالم، ومستوياتها لا تقل بأي حال عن أي منتخبات أخرى مشاركة في المونديال، وقال: لماذا تتميز قارات أخرى على أفريقيا؟

المعروف أن الاتحاد الدولي لكرة القدم سيرفع اعتباراً من نسخة 2026، عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخباً بدلاً من 32، وستحظى أفريقيا بتسع مقاعد، وهى نسبة يراها كوليبالي غير كافية، لأنها لا تمثل إلا 17% فقط من عدد دول «القارة السمراء» الأعضاء في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بينما يمثل أميركا الجنوبية 6 منتخبات بنسبة 60% من عدد الدول الأعضاء في اتحاد أميركا الجنوبية.