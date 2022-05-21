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الرياضي
لوكلير يؤكد تفوقه في «إسبانيا الكبرى»
لوكلير يؤكد تفوقه في «إسبانيا الكبرى»
21 مايو 2022 17:19

برشلونة (رويترز)
أكد شارل لوكلير سائق فيراري ومتصدر بطولة العالم لسباقات «فورمولا- 1» للسيارات تفوقه في جميع جولات التجارب الحرة لجائزة إسبانيا الكبرى الحلقة السادسة من سباقات الموسم الحالي عندما تفوق على الجميع في الجولة الثالثة والأخيرة اليوم.
وسجل لوكلير القادم من موناكو، الذي يتفوق بفارق 19 نقطة على سائق رد بول الهولندي ماكس فرستابن بطل العالم في قائمة السائقين أسرع زمن في جولتي التجارب أمس «الجمعة» قبل تأكيد تفوقه في حلبة كتالونيا من جديد اليوم في أجواء مشمسة.
واليوم سجل لوكلير زمناً بلغ دقيقة واحدة و19.772 ثانية مستخدماً إطارات ملساء وتفوق بفارق 0.072 ثانية على فرستابن بينما أحتل البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس المركز الثالث بفارق 0.148 ثانية عن صاحب الصدارة.
واشتكي فرستابن عبر دائرة اتصالات فريقه من صعوبة في حركة السيارة عند الدوران في المنعطف الخامس.
واحتل البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس وبطل العالم سبع مرات المركر الرابع بفارق 0.230 ثانية عن لوكلير بعد خضوع سيارته لبعض التعديلات لتحسين الأداء وتعزيز الثبات والاستقرار في المسارات المستقيمة.
وسجل الإسباني كارلوس ساينز سائق فيراري الثاني خامس أسرع زمن في الجولة بعد تغيير هيكل سيارته الليلة الماضية بسبب مشكلة في نظام الوقود بينما احتل المكسيكي سيرجيو بيريز سائق رد بول المركز السادس.
وشب حريق في المكابح الخلفية جهة اليمين في سيارة الألماني ميك شوماخر قبل أن يسرع المشرفون على السباق ومسؤولو فريق هاس للمساعدة.
وفشل الفرنسي بيير جاسلي سائق ألفا تاوري في تسجيل زمن خلال الجولة بعد أن توقفت سيارته والدخان يتصاعد من محركها بعد وقت قصير من انطلاق الجولة.

فورمولا 1
إسبانيا
فيراري
ماكس فيرستابين
هاميلتون
شارل لوكلير
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