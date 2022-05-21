«التنفيذي» يفتح باب الطلبات لتنظيم «آسيوية 2023»

معتز الشامي (دبي)



يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاً خلال أيام، لبحث التقارير الخاصة لاختيار دولة بديلة للصين، التي أعلنت انسحابها من تنظيم بطولة كأس آسيا 2023، والتي كان مقرراً لها يونيو المقبل.

وكشفت مصادر وثيقة لصحيفة «الاتحاد»، عن بدء رصد التقارير القانونية والإدارية المتعلقة بمتطلبات تنظيم البطولة بشكل «طارئ» لانتقاء «دولة بديلة»، تستضيف كأس آسيا، كما أشارت المتابعات إلى أن الاتحاد الآسيوي، سيلجأ لخطوات قانونية عدة، عقب تفويضه من «الكونجرس» الذي عقد بنظام الاتصال المرئي عن بُعد، بحضور جميع الاتحادات الوطنية بالقارة، والتي فوضت المكتب التنفيذي لاختيار دولة بديلة للصين، لاستضافة البطولة المقبلة.

وأوضحت المصادر أن أولى تلك الخطوات سيكون بالتركيز على أجهز الدول القادرة على استضافة البطولة بالفعل، حيث تطرق تقرير أولي لإدارة المسابقات الآسيوية، عن وجود 5 دول يمكنها استضافة البطولة، من دون أي مشاكل أو تأخير، في ظل تمتعها بمقومات الاستضافة الناجحة، من ملاعب ومطارات وبنية تحتية رياضية، ووفرة كوادر تنظيمية خاضت التجربة من قبل، وأول الإمارات، التي نظمت نسخة استثنائية حققت نجاحاً كبيراً في 2019، وكانت الأولى التي تشهد مشاركة 24 منتخباً، الأمر الذي يجعلها من أقوى المرشحين.

وهناك قطر من الدول الأكثر جاهزية. خاصة أن لديها البنية التحتية جاهزة عقب كأس العالم الذي يقام نوفمبر المقبل، ووفق التقرير، وأيضاً اليابان وكوريا الجنوبية من ضمن الدول الأكثر جاهزية للاستضافة، مع أستراليا التي نظمت «نسخة 2015».

وأول الخطوات القانونية ترتكز على إرسال رسالة رسمية من الاتحاد الآسيوي، لجميع الاتحادات الوطنية بالقارة، لمعرفة من يرغب في استضافة النسخة الاستثنائية من كأس آسيا 2023 عقب انسحاب الصين، ومطالبة الاتحاد الراغب في الاستضافة بإرسال «فورم» أو نموذج طلب الاستضافة الذي سيتم إرفاقها مع الرسالة الخاصة بالاستضافة، بعدما قام «المكتب التنفيذي» بفتح باب التقدم بطلبات التنظيم.

وتحصل الاتحادات الوطنية على أسبوع، للرد على خطاب الاتحاد القاري، وذلك رغم إعلان اليابان رسمياً رغبتها في الاستضافة، بالإضافة إلى تحرك أستراليا بالاستفسار عن متطلبات الاستضافة من الاتحاد القاري، ولكنها لم تعلن رسمياً عن تلك النية، إلا أن المؤشرات تؤكد رغبتها في تقديم طلب استضافة بالفعل.

وكشفت المصادر أن الاتحاد الكوري الجنوبي يتابع الموقف عن قرب، خاصة أن كوريا كانت تنافس الصين على استضافة البطولة ولديها الجاهزية من الملاعب وغيرها.

وألمحت المصادر أن الاتحاد القاري يقلل بعض الشيء من المتطلبات الخاصة بالتنظيم، بما يسهل على أي دولة استضافة الحدث، مع التمسك بالحد الأدنى من المعايير الخاصة بالبطولة، في عدد الملاعب والمنشآت وغيرها من المتطلبات.

على الجانب الآخر، أكد مصدر بالاتحاد الآسيوي، أن البطولة وفق المخاطبات الجديدة للاتحادات الوطنية في القارة، يشترط أن يكون الاستضافة، إما في يناير 2023 أو يونيو من العام نفسه، وهما الموعدان اللذان يسمح بهما الاتحاد القاري، حيث يلائم توقيت يناير، الاستضافة في أستراليا، والإمارات أو قطر، حال أقيم في الغرب، ويتناسب توقيت يونيو مع اليابان وكوريا الجنوبية.