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الرياضي
استدعاء «الألماني» تيلمان للمنتخب الأميركي
استدعاء «الألماني» تيلمان للمنتخب الأميركي
21 مايو 2022 15:30

برلين (د ب أ)
جرى استدعاء ماليك تيلمان لاعب بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، والذي يحمل الجنسيتين الألمانية والأميركية، للمرة الأولى إلى قائمة المنتخب الأميركي، وذلك بعد أن اتخذ قراره مؤخراً بتمثيل المنتخب الأميركي الأول وليس الألماني.
وشارك لاعب خط الوسط المهاجم تيلمان (19 عاماً)، في سبع مباريات مع الفريق الأول لبايرن ميونيخ في كل المسابقات هذا الموسم، منها مباراة واحدة شهدت مشاركته ضمن التشكيل الأساسي.
وسبق لتيلمان اللعب لألمانيا على مستوى منتخبات الفئات العمرية، وقد خاض في مارس الماضي رابع مباراة له مع منتخب الشباب الألماتي تحت 21 عاماً.
لكن اللاعب المولود لأب أميركي، أعلن قبل أيام قليلة أنه قرر تمثيل المنتخب الأميركي الأول وليس نظيره الألماني، وقد تم استدعاؤه للمرة الأولى للمنتخب الأميركي ضمن القائمة التي أعلنت في وقت متأخر من مساء الجمعة.
ويفتقد المنتخب الأميركي جهود عدد من لاعبيه الأساسيين في المباريات المقررة في يونيو المقبل، حيث يغيب سيرجينو ديست وكريس ريتشاردز وجيوفاني ريينا بسبب الإصابات.
ويلتقي المنتخب الأميركي، الذي يدربه جريج بيرهالتر، منتخبي المغرب وأوروجواي في مباراتين وديتين في ييونيو المقبل قبل أن يستهل مشوار الدفاع عن لقب دوري أمم الكونكاكاف بمواجهة جرينادا والسلفادور.
وتشكل المباريات مرحلة استعدادية مهمة قبل خوض منافسات كأس العالم 2022 المقررة في قطر.
ويتنافس المنتخب الأميركي في المونديال ضمن مجموعة تضم معه إنجلترا وإيران، وأحد منتخبات ويلز واسكتلندا وأوكرانيا.

بايرن ميونيخ
منتخب ألمانيا
منتخب أميركا
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