4 مباريات تدشن «الجولة 25» لـ «دوري 21»

معتصم عبدالله (دبي)



يصل قطار «دوري المحترفين تحت 21»، محطة «الجولة 25» وقبل الأخيرة، والتي تنطلق غداً «الأحد» بإقامة أربع مباريات، تجمع الوصل مع العروبة، والظفرة مع النصر، والإمارات مع الشارقة، والوحدة مع الجزيرة، وتختتم يوم الاثنين المقبل بثلاث مباريات، بني ياس مع شباب الأهلي، وخورفكان مع اتحاد كلباء، والعين مع عجمان، وتنطلق المباريات في الساعة السادسة والربع مساءً.

وتقتصر الإثارة في منافسة «دوري تحت 21» التي حسم شباب الأهلي لقبها مبكراً منذ «الجولة 23»، على «سباق تحسين المراكز» وصراع لقب الهداف الذي يجمع بين الثنائي محمد عوض الله مهاجم العين، وعبدالله الحمادي لاعب الظفرة برصيد 16 هدفاً، مقابل 12 هدفاً لجويلهيرم دا سيلفا لاعب شباب الأهلي صاحب المركز الثالث.

وأقيمت 186 مباراة في «دوري المحترفين تحت 21 عاماً»، بنهاية الجولة الماضية، شهدت تسجيل 520 هدفاً، ويتصدر «الفرسان» المتوج باللقب برصيد 60 نقطة، بفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه العين «الوصيف» وله 51 نقطة، مقابل 49 نقطة للشارقة «الثالث»، و46 نقطة لعجمان «الرابع».



الأحد



الوصل - العروبة 18:15

الظفرة - النصر 18:15

الإمارات - الشارقة 18:15

الوحدة - الجزيرة 18:15

الاثنين



بني ياس - شباب الأهلي 18:15

خورفكان - اتحاد كلباء 18:15

العين - عجمان 18:15