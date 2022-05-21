شباب الأهلي وبني ياس.. «المنطقة الدافئة»



منير رحومة (دبي)



تأتي مباراة شباب الأهلي وبني ياس غداً «الأحد»، بين فريقين ضمن أهل «المنقطة الدافئة»، بعد أن ودعا جميع مسابقات الموسم مبكراً، وخرج كل منهما «خالي الوفاض» بطريقة لا تعكس إمكانيات وقدرات الناديين الكبيرين، حيث لم يبق لهما إلا تحسين مركزيهما في جدول الترتيب، والخروج بأخف الأضرار.

وبعد أن فقد «الفرسان» ألقابه الثلاثة التي فاز بها الموسم الماضي، فإن أكبر طموحاته يكمن في الجولتين المتبقيتين، من أجل ضمان المركز الخامس الذي يحتله حالياً، بسبب الفرق الكبير بينه وبين فدق المقدمة، وبالتالي سيكون مطالباً بتعزيز رصيده، حتى لا يتراجع في «سلم الجدول»، ويزيد من غضب الجماهير من حصيلة الفريق، في ختام «الموسم الأبيض».

أما «السماوي» الذي يحتل المركز التاسع «30 نقطة»، فيسعى للعودة بالنقاط الثلاث، أملاً في التقدم بجدول الترتيب، تحسين وضعه، خاصة أن الفرق بينه وبين صاحب المركز السادس لا يتجاوز النقطتين.

كما يدخل لاعبو بني ياس بأسبقية معنوية على شباب الأهلي، بعد فوزهم في مباراة الذهاب برباعية كاملة، وهي أكبر خسارة تلقاها «الفرسان» هذا الموسم، مما يعزز من حضور الإثارة والحماس في مباراة اليوم، سواء بالنسبة لأصحاب الأرض الذين يطمحون في الثأر ورد الاعتبار وتحقيق فوز كبير، فيما يحاول الضيوف الفوز ذهاباً وإياباً على منافس قوي.