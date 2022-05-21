«تحسين المراكز» يُسدل الستار على «الجولة 25»



معتصم عبدالله (دبي)



سيكون سباق «تحسين المراكز» الطموح الأساسي للفرق الستة المتبارية، في ختام «الجولة 25» وقبل الأخيرة لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي يسدل عليها الستار غداً «الأحد»، بمباريات عجمان «السادس» أمام ضيفه العين «البطل»، فيما يستضيف شباب الأهلي «الخامس»، نظيره بني ياس «التاسع»، ويلعب اتحاد كلباء «العاشر»، في مواجهة خورفكان «الحادي عشر».

ويرفع «الزعيم» المُتوج بلقب الدوري شعار الفوز السابع على التوالي خلال الموسم الحالي، في مواجهة مضيفه «البرتقالي» الذي يدرك صعوبة المواجهة أمام «البطل».

وعلى ستاد راشد في دبي، تصطدم طموحات «السماوي»، في استعادة ذاكرة الفوز الغائبة، خلال 5 جولات على التوالي، برغبة مضيفه «الفرسان»، في حسم «المركز الخامس» بالوصول إلى «النقطة 39».

ويشعل «الفارق الضئيل» في النقاط أجواء مواجهة «النمور» العاشر بـ 27 نقطة، وضيفه «النسور» الحادي عشر برصيد 25 نقطة، علماً بأن المواجهات الثلاث التي جمعت الفريقين في «دوري المحترفين» انتهت جميعها بتفوق اتحاد كلباء.

الأحد



عجمان - العين 18:15

شباب الأهلي - بني ياس 21:00

اتحاد كلباء - خورفكان 21:00