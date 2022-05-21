أوساكا تستعد لـ «عودة صعبة» في «رولان جاروس»

برلين (د ب أ)

تتأهب نجمة التنس اليابانية نعومي أوساكا لعودة صعبة إلى بطولة فرنسا المفتوحة للتنس «رولان جاروس»، وذلك بعد عام واحد من انسحابها من البطولة لأسباب تتعلق بالصحة الذهنية.

وأحرزت أوساكا، المصنفة الأولى على العالم سابقا، أربعة ألقاب في بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى، لكن لم يسبق لها تجاوز الدور الثالث في رولان جاروس.

وتوجت أوساكا بلقب أستراليا المفتوحة في بداية الموسم الماضي ثم خاضت بعدها بطولة فرنسا المفتوحة، وقد أثارت ضجة خلالها لدى الإعلان عن أنها لن تفي بالالتزامات الإعلامية من أجل الحفاظ على صحتها الذهنية.

وعوقبت أوساكا بغرامة مالية ثم انسحبت من البطولة، بعد أن حققت الفوز في الدور الأول، وقد صرحت بأنها تعاني من «نوبات قلق هائلة» عند الحديث مع الصحفيين.

وتلقت أوساكا تحذيرات من مسؤولي جراند سلام، تفيد باحتمالات إقصاءها من البطولة إذا واصلت رفض القيام التزاماتها الإعلامية.

واتخذت أوساكا خطوة مهمة أمس الجمعة، عندما حضرت مؤتمراً صحفياً، قبل انطلاق منافسات بطولة فرنسا المفتوحة.

ولم تكن بطولة العام الماضي، هي الوحيدة التي شهدت لحظات صعبة بالنسبة لأوساكا، حيث بكت النجمة اليابانية إثر تعرضها لمضايقة من أحد المتفرجين خلال بطولة إنديان ويلز في وقت سابق من الموسم الجاري.

وقالت أوساكا: «أنا لن أكذب، عندما جئت إلى هنا في البداية، كنت قلقة للغاية».

وأضافت: «بالطبع، لم أحب الطريقة التي تعاملت بها مع الموقف، لكنني كنت قلقة من وجود أشخاص أسأت لهم بطريقة ما وسوف اصطدم بهم».

وتابعت: «لكنني أعتقد أن الجميع كانوا إيجابيين حقاً، في أغلب الأوقات».

وأوضحت: «كنت قلقة للغاية أيضاً بشأن هذا المؤتمر الصحفي، لأنني كنت أعرف أنني سوف أتلقى العديد من الأسئلة حول هذا الأمر».

وتابعت: «بالطبع، مازلت أفكر بالأمر، وأستعد أيضاً لما قد أواجهه إذا ذهبت إلى الملعب، وقال أحد المتفرجين شيئاً مثلما حدث في إنديان ويلز».