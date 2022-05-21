جولدن ستايت.. «إحكام القبضة»



لوس أنجلوس (أ ف ب)

حقق جولدن ستايت ووريرز عودة قوية، وقاده ستيفن كوري إلى فوز ثانٍ توالياً على ضيفه دالاس مافريكس 126-117، ليحكم قبضته على نهائي المنطقة الغربية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «أن بي ايه».

وبعد تأخره باكراً في الشوط الأول 19 نقطة على أرضه في سان فرانسيسكو، عاد ووريرز بقوة ليرفع النتيجة إلى 2-صفر، في سلسلة يتأهل عبرها الفائز في أربع مباريات إلى الدور النهائي، لملاقاة بطل المنطقة الشرقية بين بوسطن سلتيكس وميامي هيت «1-1».

وصحيح أن كوري كان أفضل مسجل لووريرز مع 32 نقطة، إلا أن التعديلات التكتيكية التي أجراها مدرب جولدن ستايت ستيف كير واللعب الجماعي أسهما في قلب الطاولة على الضيوف في الشوط الثاني.

وأنهى ستة لاعبين من جولدن ستايت المباراة برصيد عشر نقاط أو أكثر، مع مساهمة لافتة من أمثال جوردان بول «23 نقطة»، كيفن لوني «21 نقطة و12 متابعة»، الكندي أندرو ويجنز «16 نقطة» والمخضرم كلاي تومسون «15 نقطة».

وأصبح لوني أول لاعب ارتكاز لووريرز يسجل أكثر من 20 نقطة و10 متابعات في مباراة ضمن البلاي أوف «أدوار إقصائية» منذ النجم روبرت باريش في 1977.

وحثّ كير لاعبيه على إيجاد التوازن، بعد شوط أول كارثي «قلت لهم إننا إذا وجدنا بعض التوازن في الشوط الثاني، ستعود المباراة لنا، تابع مدرب حامل اللقب ست مرات «اعتقدت أننا كنا مبعثرين في الشوط الأول، ربما عاطفياً أكثر من أي شيء آخر، خرج دالاس ودفعنا».

أردف اللاعب السابق: «كنا نعرف انهم سيخرجون بقوة وكانوا رائعين، لعبوا بقوة أكبر ونفّذوا أفضل، كنا واثقين أنه إذا لعبنا باتزان، لن يسجلوا 15 ثلاثية في الشوط الثاني، وإذا نجحوا سنربّت على أكتافهم».