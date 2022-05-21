«اليد» ينهي التحضيرات لـ «خليجية الكويت»



رضا سليم (دبي)



يغادر منتخب كرة اليد إلى الكويت يوم الاثنين المقبل، للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الثالثة، بعدما أنهى تحضيراته بالمباراة الودية الأخيرة أمام فريق الشركات بصالة الوصل، وانتهت بفوز المنتخب 33-22، وأدار اللقاء الحكمان «الدولي» عمر الزبير، و«القاري» محمد القريشي، وحضرها عبدالسلام ربيع نائب رئيس الاتحاد ورئيس لجنة الحكام، وفيصل الطواش عضو مجلس الإدارة.

ويخوض منتخبنا أولى مبارياته في «الخليجية» أمام قطر في الافتتاح يوم الأربعاء المقبل، والثانية مع البحرين يوم 28 مايو والثالثة أمام الكويت يوم 29 مايو، والأخيرة أمام السعودية يوم 31 مايو، وتقام منافسات اليد بنظام الدوري من دور واحد بصالة سعد العبدالله.

وأكد سعيد غريب مدرب المنتخب أن المباراة الودية التي لعبها المنتخب أمام فريق الشركات كان الهدف منها هو بلوغ الانسجام في اللعب بين عناصر الفريق، وإدخال اللاعبين الصغار أجواء المشاركة، ضمن تشكيلة المنتخب، وتنفيذ جمل تكتيكية تم التدرب عليها، واستغلال ميزة السرعة لدي عناصر الفريق، وشارك جميع اللاعبين الموجودين، من دون استثناء علي فترات مختلفة، وقال: نحاول البعد عن الضغط البدني والعصبي، حتى لا تحدث أي إصابات قبل المشاركة في الدورة.

وأضاف أن الدورة فرصة لعدد من اللاعبين الصغار للعب والمشاركة والاحتكاك والاستفادة من وجود منتخبات قوية معظمها تأهل إلى «المونديال».

يذكر أن مهمة المدرب تنتهي مع نهاية الدورة، حيث تم اختياره مؤخراً لتدريب المنتخب وتجهيزه للحدث الخليجي مؤقتاً، فيما تشهد المرحلة المقبلة وجود مدرب أجنبي يقود المنتخب مع بداية الموسم الجديد.

