الأحد 22 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
«اليد» ينهي التحضيرات لـ «خليجية الكويت»
«اليد» ينهي التحضيرات لـ «خليجية الكويت»
21 مايو 2022 13:11

 
رضا سليم (دبي)


يغادر منتخب كرة اليد إلى الكويت يوم الاثنين المقبل، للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الثالثة، بعدما أنهى تحضيراته بالمباراة الودية الأخيرة أمام فريق الشركات بصالة الوصل، وانتهت بفوز المنتخب 33-22، وأدار اللقاء الحكمان «الدولي» عمر الزبير، و«القاري» محمد القريشي، وحضرها عبدالسلام ربيع نائب رئيس الاتحاد ورئيس لجنة الحكام، وفيصل الطواش عضو مجلس الإدارة.
ويخوض منتخبنا أولى مبارياته في «الخليجية» أمام قطر في الافتتاح يوم الأربعاء المقبل، والثانية مع البحرين يوم 28 مايو والثالثة أمام الكويت يوم 29 مايو، والأخيرة أمام السعودية يوم 31 مايو، وتقام منافسات اليد بنظام الدوري من دور واحد بصالة سعد العبدالله.
وأكد سعيد غريب مدرب المنتخب أن المباراة الودية التي لعبها المنتخب أمام فريق الشركات كان الهدف منها هو بلوغ الانسجام في اللعب بين عناصر الفريق، وإدخال اللاعبين الصغار أجواء المشاركة، ضمن تشكيلة المنتخب، وتنفيذ جمل تكتيكية تم التدرب عليها، واستغلال ميزة السرعة لدي عناصر الفريق، وشارك جميع اللاعبين الموجودين، من دون استثناء علي فترات مختلفة، وقال: نحاول البعد عن الضغط البدني والعصبي، حتى لا تحدث أي إصابات قبل المشاركة في الدورة.
وأضاف أن الدورة فرصة لعدد من اللاعبين الصغار للعب والمشاركة والاحتكاك والاستفادة من وجود منتخبات قوية معظمها تأهل إلى «المونديال».
يذكر أن مهمة المدرب تنتهي مع نهاية الدورة، حيث تم اختياره مؤخراً لتدريب المنتخب وتجهيزه للحدث الخليجي مؤقتاً، فيما تشهد المرحلة المقبلة وجود مدرب أجنبي يقود المنتخب مع بداية الموسم الجديد.
 

كرة اليد
الإمارات
الكويت
دورة الألعاب الخليجية
آخر الأخبار
محمد بن راشد
الإمارات
محمد بن راشد يعلن عن تغيير هيكلي بقطاع التعليم في الإمارات
اليوم 11:23
راكب يرتدي بدلة واقية يركب قطار مترو الأنفاق في اليوم الأول من أجزاء من خدمات مترو الأنفاق بالمدينة
عربي ودولي
شنغهاي تغير تدابير مكافحة كورونا
اليوم 11:13
لايبزج.. «أول كأس»
الرياضي
لايبزج.. «أول كأس»
اليوم 11:12
الأهلي يكشف موقف المصابين قبل نهائي الأبطال
الرياضي
الأهلي يكشف موقف المصابين قبل نهائي الأبطال
اليوم 11:09
رانجنيك: رونالدو ليس وحشاً!
الرياضي
رانجنيك: رونالدو ليس وحشاً!
اليوم 11:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©