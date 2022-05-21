اتحاد كلباء وخورفكان.. «ديربي العاشر»



فيصل النقبي (كلباء)



يحل «ديربي أبناء العمومة»، بين «النمور» و«النسور» من جديد غداً «الأحد»، للمرة الرابعة في تاريخ لقاءات الفريقين في عصر الاحتراف، بنهاية «الجولة 25» من «دوري أدنوك للمحترفين»،

بطموحات المركز العاشر الذي يحتله اتحاد كلباء حالياً برصيد 27 نقطة، فيما يقبع خورفكان في «المركز 11» وله «25 نقطة»، وفوز «النسور» يقفز به إلى المركز العاشر، فيما تفوق «النمور» أو تعادله، يعني الاحتفاظ بالترتيب العاشر.

ولقاء الفريقين يأتي في ظروف جيدة، لأنهما يقبعان بعيداً عن «مكامن الخطورة»، ونجح «النمور» في تأمين نفسه من «دائرة الهبوط» منذ جولات عدة، فيما ابتعد «النسور» عن صراع «القاع» بالفوز على الجزيرة 2- 1، في «الجولة 24».

يأتي «الديربي» هذه المرة، بمباراة أخيرة لخورخي داسيلفا مدرباً لاتحاد كلباء، بعد أن اكتفى بثلاثة مواسم ناجحة مع الفريق الذي يبحث عن مدير فني جديد، فيما يمني عبدالمجيد النمر النفس بالفوز الأول، في مباراته الثانية مع «النسور» أمام «النمور» بالدوري، بعد خسارة الدور الأول بهدف، ويومها كان مدرباً مؤقتاً لخورفكان، بعد إقالة زاناردي، وعاد لمواجهة اتحاد كلباء، وهو بديل للأرجنتيني كالديرون «المقال» من تدريب الفريق قبل نهاية السباق بجولتين.