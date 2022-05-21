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كأس الوثبة في ضيافة إيطاليا وبلجيكا
كأس الوثبة في ضيافة إيطاليا وبلجيكا
21 مايو 2022 13:08

 
أبوظبي (الاتحاد) 


يواصل مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة فعالياته، حيث تحتضن مضامير كابنيللي الإيطالي، ووارجيم البلجيكي عصر غد «الأحد»، فعاليات سباقات من سلسلة كأس الوثبة ستاليونز، ضمن فعاليات «النسخة 14» من المهرجان.
وتقام سباقات الوثبة ستاليونز، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، بهدف دعم الملاك والمربين، في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.
وخصص سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر، بمضمار كابنيللي الإيطالي للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فقط، وتبلغ إجمالي جوائزه المالية 11 ألف يورو، وينتظر أن يأتي السباق حافلاً بالإثارة والتكافؤ.
ويشارك في السباق 10 خيول، يتصدرها «بغداد» الفائز في مشاركته الوحيدة، و«نجيب الزمان»، وتعود ملكيتهما للنجيفي ريسنج، وينافس على اللقب «زامير»، و«ديستينو ريبل» و«دريمز»، و«دوناري».
ومن ناحية أخرى، يستضيف مضمار وارجيم البلجيكي، فعاليات كأس الوثبة ستاليونز المخصص للخيول عمر أربع سنوات فما فوق لمسافة 1600 متر، وخصصت لها جوائز مالية وقدرها 5 آلاف يورو.
ويشارك في السباق 11 خيلاً أبرزها «كازان» لجي فيرستربين وقيادة جوري بوجارتس، و«سيدة دو سوليل» لاس بي إم لسباقات الخيول، وقيادة فاندر بيك، و«حفصة دو مونلو» لتيري ديلو، وبقيادة فابي ليفبيفر، و«بايثا جوراس» لبانث الينيك، وبقيادة الفارسة ناديا إبراهيم.

سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان
مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول
الخيول
كأس الوثبة
إيطاليا
بلجيكا
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