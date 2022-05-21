عجمان والعين.. «مباراة قياسية»



رضا سليم (دبي)



يشهد استاد راشد بن سعيد مباراة بـ «حسابات مختلفة»، تجمع بين عجمان صاحب الأرض، والعين بطل «دوري أدنوك للمحترفين» غداً «الأحد»، ضمن «الجولة 25» وقبل الأخيرة من البطولة، ورغم أن «البرتقالي» في موقف جيد في جدول المسابقة، إلا أنه يطمح إلى تأمين المركز السادس، أو التقدم إلى «الخامس»، في ظل الشراكة مع النصر والوصل، برصيد 32 نقطة، قبل بداية الجولة، فيما يبحث «الزعيم» عن مواصلة الانتصارات، وتسجيل رقم قياسي من النتائج الإيجابية، خاصة أنه لم يخسر إلا في مباراة واحدة على مدار الموسم.

ويملك «البطل» أقوى دفاع، حيث تلقى 16 هدفاً فقط في البطولة حتى الآن، إضافة إلى أقوى هجوم بـ52 هدفاً في 24 مباراة، ما منحه الأفضلية هذا الموسم، ليحقق لقب البطولة، دون أي عناء، وبفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه.

في الوقت الذي يبحث عجمان عن مواصلة الانتصارات، بعد «الرباعية» في مرمى الوصل، كما أن الفريق على بُعد 6 نقاط لكسر الرقم القياسي لأكبر عدد من النقاط، والذي سجله في موسم 2018-2019، بعدما أحرز المركز السابع، برصيد 37 نقطة، وهو ما يجعله بحاجة إلى الفوز بآخر مباراتين في الدوري لتحطيم الرقم السابق.

ويدفع جوران مدرب عجمان بكل الأوراق، من دون وجود غيابات، معتمداً على فراس بالعربي «العقل المفكر»، والبرازيلي لياندرو في الوسط، وفي الهجوم المغربي وليد أزارو وسعيد جاسم، فيما يقود الدفاع السلوفيني ميرال.

في المقابل، يعود لابا كودجو هداف الدوري إلى صفوف «الزعيم»، بعد غيابه في الجولة الماضية، وسيدفع ريبيروف مدرب الفريق بالتشكيلة المناسبة، إلا أن هناك اتفاقاً مع إدارة المنتخب، لمنح عدد من اللاعبين راحة، أو عدم إشراكهم في المباراة كاملة، خاصة أن «الأبيض» سيتجمع قبل الجولة الأخيرة.

يعتبر العين أكثر فريق تفوق على عجمان في تاريخ دوري المحترفين «16 انتصاراً»، وأكثر من هز شباكه «65 هدفاً»، حيث فاز العين في آخر 6 مباريات بـ «دوري أدنوك للمحترفين»، ويسعى لحصد الفوز السابع على التوالي للمرة الأولى، في موسم واحد، منذ أن موسم 2015-2016.