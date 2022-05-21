اجتماع «تقريب المسافات» بين ديمبلي وبرشلونة!

أنور إبراهيم (القاهرة)



لا يزال مستقبل النجم الفرنسي عثمان ديمبلي جناح برشلونة الإسباني معلقاً، ولم يحسم بعد بقائه أو رحيله عن النادي «الكتالوني»، إذ فشلت كل المحاولات السابقة للتقارب بينه هو وموسى سيسوكو وكيله وبين إدارة النادي، وإن كانت نية ديمبلي في البقاء ما زالت قائمة، مثلما هي كذلك بالنسبة لـ «البارسا»، ما دفع الجانبان للاتفاق على عقد اجتماع أخير جديد هذا الأسبوع، وتحديداً بعد مباراة فياريال التي سيلعبها برشلونة اليوم في «الجولة 38» والأخيرة للدوري الإسباني «الليجا».

وذكرت صحيفة «داريو سبورت» إن الجانبين يسعيان لتسوية ما بينهما من خلاف، وتقديم تنازلات متبادلة، من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي، نظراً لأنه ما زالت هناك «مسافة» بينهما. ويأمل ديمبلي - في قرارة نفسه - البقاء في «كتالونيا»، ولكنه يتطلع في الوقت نفسه إلى أن تمنحه إدارة النادي شروطاً أفضل من تلك التي عرضتها عليه حتى الآن.

يأتي هذا التطور، في الوقت الذي يتأهب فيه أكثر من نادٍ أوروبي كبير، على رأسها مانشستر يونايتد وتشيلسي وبايرن ميونيخ، وباريس سان جيرمان للحصول على خدمات بطل العالم المتوج بمونديال روسيا مع منتخب «الديوك»، وإن كان سان جيرمان قد ينسحب من المنافسة، إذا ما توصل إلى إتفاق تجديد عقد نجمه الفرنسي الآخر كيليان مبابي.

وانضم ديمبلي «25 عاماً» إلى برشلونة في «صيف 2017»، قادماً من بروسيا دورتموند الألماني، وتسببت الإصابات المتكررة في ابتعاده كثيراً عن الملاعب طوال السنوات الأربع الماضية، ولم يتحسن وضعه إلا هذا الموسم، عندما أشركه تشافي هيرنانديز المدير الفني في المباريات بصفة أساسية، فتألق وأسهم في تقدم فريقه في ترتيب «الليجا»، إلى أن احتل المركز الثاني بعد ريال مدريد البطل، وقدم كرة جميلة أشاد بها الجميع بما في ذلك جماهير «الكامب نو» التي كانت من قبل لا تكف عن الهتاف ضده والمطالبة برحيله.