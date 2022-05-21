المغرب.. «الكونفيدرالية السابعة»



أويو (أ ف ب)

رفض نهضة بركان أن يخرج لقب كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفيدرالية» من المغرب، وتُوج به للمرة الثانية في المواسم الثلاثة الأخيرة، بفوزه على أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بركلات الترجيح 5-4، إثر تعادلهما في الوقت الأصلي سلباً والإضافي 1-1، على ملعب «جودسويل أكبابيو» في مدينو أويو النيجيرية.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ثم اعتقد الفريق المغربي أنه حسم المباراة، حين تقدم في الدقيقة 97 من ركلة جزاء، سجلها يوسف الفحلي، لكن أورلاندو بايرتس استفاد من خطأ دفاعي فادح لإدراك التعادل في الدقيقة 117 عبر ثيمبينكوسي لورش الذي كان صاحب الركلة الترجيحية الضائعة الوحيدة لفريقه، بعدما صدها الحارس حمزة الحمياني.

وهذا اللقب الثاني لـ«البراكنة» بعد الأول عام 2020، كما ان الفريق بلغ نهائي 2019 في أولى مشاركاته القارية قبل أن يخسر أمام الزمالك المصري بركلات الترجيح.

وارتفع عدد ألقاب الأندية المغربية في المسابقة إلى ثلاثة على التوالي، وسبعة بالمجمل، بعد الجيش الملكي «2005»، الفتح الرباط «2010»، المغربي الفاسي «2011»، والرجاء «2018 و2021» ونهضة بركان «2020 و2022».

وحصد ثلاثي الفريق المغربي القائد محمد عزيز وبكر الهلالي والعربي الناجي لقبهم الثاني في المسابقة أيضاً، حيث كانوا ضمن الجيل الذهبي الفائز باللقب قبل عامين، فضلاً عن كأس العرش «2018».

وفي المقابل، مني أورلاندو بايرتس بخسارة ثانية في نهائي المسابقة بعد الأولى عام 2015 أمام النجم الساحلي التونسي.

وفضّل مدرب النهضة فلوران إيبينغيه من الكونغو الديمقراطية إشراك القوة الضاربة في خط الهجوم بوجود هداف الفريق في المسابقة يوسف الفحلي ومواطنه شادراك لوكومب والشرقي البحري، مدعومين بثنائي الوسط المهدي أوبيلا والعربي الناجي.

وافتقد إيبينجيه لاعبين مؤثرين ولا سيما الموريتاني أداما با ومعاد فكاك.

ومن ناحية بطل دوري أبطال إفريقيا لعام 1995، فلم يعاني المدرب فادلو دايفيدس من أي غيابات، حيث اعتمد على عناصره الأساسية، لا سيما الحارس الغاي ريتشارد أووري ومواطنه المهاجم كوامي بيبراه والمدافع النيجيري أوليسا نداه الذي كان يعود إلى ملعب فريقه السابق أكوا يونايتد، فضلاً عن الجناح الناميبي ديون هوتو.

واتجهت المباراة إلى ركلات الترجيح حيث سجل لاعبو النهضة ركلاتهم الخمس عبر حمزة الموسوي ويوسف الزغودي والمقدم والبوركيني دايو والبحراوي، فيما تصدى الحمياني لتسديدة لورش.