«الإمارات للخيول العربية» تستعرض ترتيبات الموسم الجديد

أبوظبي (وام)

عقدت جمعية الإمارات للخيول العربية في العاصمة أبوظبي، اجتماعاً موسعاً مع منظمي بطولات جمال الخيل العربية، استعداداً للموسم الجديد 2022- 2023، وذلك في إطار حرصها على استطلاع آراء المنظمين والاستماع إلى مقترحاتهم المختلفة، بما يتماشى مع خطط الجمعية المستمرة للارتقاء بمستوى بطولات جمال الخيل العربية.

حضر الاجتماع محمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، وخليفة النعيمي نائب رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الظفرة لجمال الخيل العربية، وقصي عبيد الله مدير بطولة دبي الدولية للجواد العربي، وخالد العميري رئيس اللجنة العليا لبطولة عجمان للخيول العربية، وعلي مصبح الكعبي مدير بطولة الفجيرة لجمال الخيل العربية.

وبحث الاجتماع عدة محاور منها تصنيف بطولات جمال الخيل العربية وإحصائيات الموسم السابق 2021-2022، ومقترح برنامج بطولات مزادات الخيل العربية لموسم 2022-2023، وإحصائيات المشاركات المتوقعة للموسم المقبل، ومقترح شروط الاشتراك في بطولات جمال الخيل العربية، وطريقة الاشتراك في البطولات وقائمة الحكام المقترح دعوتهم للبطولات.

وشهدت المناقشات مداخلات ثرية بين الحضور، الذين أشادوا باهتمام الجمعية ودورها في تطوير بطولات جمال الخيل العربية، وحرصها على مناقشة وتبادل الآراء والمقترحات مع المنظمين قبل انطلاق الموسم الجديد، بهدف تحقيق المزيد من التطور الذي يُلبي تطلعات الجميع.

وكان الاجتماع قد افتتح بكلمة ألقاها محمد الحربي وجه فيها الشكر والعرفان، إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة الجمعية، لتوجيهات سموه ودعمه لكل برامج وأنشطة الجمعية، والشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، على متابعته الحثيثة للفعاليات كافة.

ورحب بالمشاركين في الاجتماع، مؤكداً حرص الجمعية على عقد هذا الاجتماع قبيل انطلاق الموسم الجديد، للتشاور مع المنظمين والاستماع لمقترحاتهم وبحثها بانفتاح كبير على الآراء من كل عناصر المنظومة للاستفادة منها في عملية التطوير.

وأكد أن هذا الاجتماع يأتي ضمن جهود الجمعية الهادفة إلى تحقيق الريادة والتميز في التنظيم والإشراف على بطولات جمال الخيل العربية، في الإمارات من خلال توفير بيئة تنافسية آمنة بمواصفات عالمية، تجعل الإمارات من أفضل الدول وأكثرها جاذبية لمختلف الفعاليات والأنشطة المختصة بالخيل العربية. ونوه إلى سعي الجمعية لتوفير كل متطلبات ملاك ومربي الخيل العربية، الذين يساهمون في دعم استراتيجيتها، وبما ينعكس على نجاح موسم البطولات، إيماناً بأهمية مشاركتهم في إبداء الأفكار والملاحظات والمقترحات.

وأكد الحربي أن الجهود الداعمة للخيل العربية في جميع مجالاتها، تأتي تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية.