السبت 21 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
توخيل: الإصابات سبب تراجع تشيلسي
توخيل: الإصابات سبب تراجع تشيلسي
20 مايو 2022 23:06

لندن (رويترز)

قال توماس توخيل مدرب تشيلسي، إن معاناة فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، سببها أزمة الإصابات المتلاحقة، مضيفاً أن النادي قد يصبح في موقف أفضل الموسم المقبل بعد تعافي جميع أفراد التشكيلة.
وطاردت الإصابات العديد من اللاعبين في النادي اللندني، الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا العام الماضي، خلال الموسم الحالي ومن بينهم نجولو كانتي وبن تشيلويل وماتيو كوفاتشيتش وتياجو سيلفا وكاي هافرتز.
وأبلغ توخيل الصحفيين: بالطبع أعتقد أنه يمكننا القيام بعمل أفضل.. سوف ننظر في ذلك... نكافح على عدة جبهات للحفاظ على كفاءة الفريق وسجله التهديفي وثبات المستوى والدقة في منطقة الجزاء ضد فرق تدافع باستبسال. لكننا نفتقر إلى الجودة العالية في غياب نجولو كانتي وبن تشيلويل وريس جيمس بسبب الإصابات.
وأضاف: كما شاهدتم في الأسابيع الماضية، فربما تكون معجزة أننا في المراكز الثلاثة الأولى ... لأننا افتقدناهم لأسابيع طويلة ولم يتوقف الأمر أبداً بالنسبة لنا.
وحسم تشيلسي فعلياً المركز الثالث بفضل تعادله 1-1 على ملعبه أمام ليستر سيتي يوم الخميس، ليرفع رصيده إلى 71 نقطة متقدماً بفارق ثلاث نقاط عن غريمه اللندني توتنهام، لكنه يتفوق في فارق الأهداف.
وأضاف توخيل أنه من الضروري التعاقد مع لاعبين جدد، حيث من المقرر أن يرحل الثنائي الدفاعي أنطونيو روديجر وأندرياس كريستنسن، وذلك لتقليص الفجوة مع مانشستر سيتي وليفربول.
وقال توخيل: في أفضل الفرق، اشترى ليفربول لاعباً رائعاً هو لويس دياز في الشتاء لتعزيز التشكيلة الحالية. وسيتي تعاقد مع إيرلينج هالاند بالفعل لجعل الفريق الحالي أقوى. 
وواصل: نخسر لاعبين، لذا فإن تركيزي في الوقت الحالي ينصب على بناء فريق قوي لسد الفجوة.
وسيلتقي تشيلسي مع واتفورد صاحب المركز 19 يوم الأحد، والذي هبط بالفعل من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشيلسي
توماس توخيل
ليفربول
إيرلينج هالاند
آخر الأخبار
أرشيفية
ضربة روسية مدمرة لشحنة أسلحة في أوكرانيا
اليوم 14:01
«تحسين المراكز» يُسدل الستار على «الجولة 25»
الرياضي
«تحسين المراكز» يُسدل الستار على «الجولة 25»
اليوم 13:51
رئيس أوكرانيا: وحدها «الدبلوماسية» ستضع حداً للأزمة
عربي ودولي
رئيس أوكرانيا: وحدها «الدبلوماسية» ستضع حداً للأزمة
اليوم 13:50
أوساكا تستعد لـ «عودة صعبة» في «رولان جاروس»
الرياضي
أوساكا تستعد لـ «عودة صعبة» في «رولان جاروس»
اليوم 13:19
جولدن ستايت.. «إحكام القبضة»
الرياضي
جولدن ستايت.. «إحكام القبضة»
اليوم 13:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©