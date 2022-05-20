توخيل: الإصابات سبب تراجع تشيلسي

لندن (رويترز)

قال توماس توخيل مدرب تشيلسي، إن معاناة فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، سببها أزمة الإصابات المتلاحقة، مضيفاً أن النادي قد يصبح في موقف أفضل الموسم المقبل بعد تعافي جميع أفراد التشكيلة.

وطاردت الإصابات العديد من اللاعبين في النادي اللندني، الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا العام الماضي، خلال الموسم الحالي ومن بينهم نجولو كانتي وبن تشيلويل وماتيو كوفاتشيتش وتياجو سيلفا وكاي هافرتز.

وأبلغ توخيل الصحفيين: بالطبع أعتقد أنه يمكننا القيام بعمل أفضل.. سوف ننظر في ذلك... نكافح على عدة جبهات للحفاظ على كفاءة الفريق وسجله التهديفي وثبات المستوى والدقة في منطقة الجزاء ضد فرق تدافع باستبسال. لكننا نفتقر إلى الجودة العالية في غياب نجولو كانتي وبن تشيلويل وريس جيمس بسبب الإصابات.

وأضاف: كما شاهدتم في الأسابيع الماضية، فربما تكون معجزة أننا في المراكز الثلاثة الأولى ... لأننا افتقدناهم لأسابيع طويلة ولم يتوقف الأمر أبداً بالنسبة لنا.

وحسم تشيلسي فعلياً المركز الثالث بفضل تعادله 1-1 على ملعبه أمام ليستر سيتي يوم الخميس، ليرفع رصيده إلى 71 نقطة متقدماً بفارق ثلاث نقاط عن غريمه اللندني توتنهام، لكنه يتفوق في فارق الأهداف.

وأضاف توخيل أنه من الضروري التعاقد مع لاعبين جدد، حيث من المقرر أن يرحل الثنائي الدفاعي أنطونيو روديجر وأندرياس كريستنسن، وذلك لتقليص الفجوة مع مانشستر سيتي وليفربول.

وقال توخيل: في أفضل الفرق، اشترى ليفربول لاعباً رائعاً هو لويس دياز في الشتاء لتعزيز التشكيلة الحالية. وسيتي تعاقد مع إيرلينج هالاند بالفعل لجعل الفريق الحالي أقوى.

وواصل: نخسر لاعبين، لذا فإن تركيزي في الوقت الحالي ينصب على بناء فريق قوي لسد الفجوة.

وسيلتقي تشيلسي مع واتفورد صاحب المركز 19 يوم الأحد، والذي هبط بالفعل من الدوري الإنجليزي الممتاز.