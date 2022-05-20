«الجولة 26» للدوري من دون اللاعبين الدوليين

معتز الشامي (دبي)

يترقب الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني، عودة اللاعبين المصابين، والذين غابوا عن بعض المباريات الماضية لـ«دوري أدنوك للمحترفين»، وعلى رأسهم ماجد حسن لاعب وسط شباب الأهلي، الذي لا يزال ينفذ برنامجاً تدريباً منفرداً للعودة إلى المشاركة مع «الفرسان»، وذلك قبل إعلان قائمة «الأبيض» المنتظر أن يدخل المعسكر المغلق في دبي، يوم الثلاثاء المقبل، وعقب 24 ساعة راحة، بعد انتهاء «الجولة 25» غداً، ويستمر إلى 30 مايو الجاري، موعد السفر إلى الدوحة للقاء أستراليا يوم 7 يونيو المقبل، في «الملحق الآسيوي» المؤهل إلى كأس العالم 2022، ويتأهل الفائز إلى الملحق العالمي لمواجهة بيرو يوم 13 يونيو، وكلف الاتحاد الآسيوي طاقماً أوزبكياً، بقيادة أيلجير تانتاشي لإدارة اللقاء، ويعاونه أندريه تسابنكوف، وتيمور جاينولين، ومعهم محمد تقي من سنغافورة «حكم فيديو»، ومينج فو من الصين «مساعد حكم فيديو».

فيما يلتقي منتخبنا مع جامبيا يوم 29 مايو، في تجربة دولية بدبي، وذلك بهدف الوقوف على جاهزية اللاعبين قبل السفر إلى الدوحة، وتنفيذ أفكار الجهاز الفني.

ويتوقع أن تمنح الأجهزة الفنية للأندية التي تضم أكبر عدد من اللاعبين المرشحين لدخول القائمة، راحة من المشاركة بشكل أساسي في مباريات الجولة المقبلة، لمنع الدوليين من التعرض للإجهاد أو الإصابات، وفق الاتفاق مع الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، على أن تكون «الجولة 26» للدوري، من دون مشاركة الدوليين.

ويتابع رودولفو عن قرب التحضيرات والتدريبات والحصص التكتيكية والبدنية التي يحصل عليها الدوليون، بالتنسيق والتواصل المستمر بينه وبين الأجهزة الفنية للأندية، ويتوقع أن يعلن الجهاز الفني خلال ساعات أسماء القائمة الموسعة التي تدخل التجمع المرتقب يوم الثلاثاء المقبل، والتي لن تختلف كثيراً عن القائمة التي شاركت في مباراتي العراق وكوريا الجنوبية بالجولة الأخيرة للتصفيات خلال مارس الماضي، حيث أصبحت فرص عودة إسماعيل مطر إلى القائمة مرتفعة للغاية، خاصة بعد عودته إلى المشاركة مع الوحدة، وتسجيله للأهداف.