الإمارات ترفع الحصيلة إلى 20 ميدالية في «خليجية الكويت»

الكويت (علي الظاهري - أحمد جمال الدين – ياسمين العطار)

رفع وفد الإمارات رصيده من الميداليات إلى 20 ميدالية، ضمن مشاركته بدورة الألعاب الخليجية الثالثة، التي تستضيفها دولة الكويت خلال الفترة 16 من 31 من الشهر الجاري بمشاركة أكثر من 1700 رياضي من مجلس التعاون الخليجي.

وأهدت الدراجات الميدالية الذهبية الرابعة للإمارات في الدورة، بعد فوز منتخبنا الوطني المكون من يوسف ميرزا، أحمد المنصوري، جابر المنصوري، سيف الكعبي بالمركز الأول في سباق فرق ضد الساعة رجال لمسافة 42 كم بزمن 49:42.23 دقيقة، وحل المنتخب الكويتي ثانياً والبحريني ثالثاً.

وحصد سيف بن فطيس الميدالية الذهبية الخامسة للإمارات بمسابقة الإسكيت برصيد 39 نقطة، بعد تأهله ضمن أفضل 4 رماة إلى المرحلة النهائية وتعادله مع منافسه الكويتي منصور الرشيدي بذات النتيجة، قبل حسم الميدالية الذهبية بالطلقة الفاصلة وكسر التعادل، ليتوج الأخير بالفضية، ومواطنه محمد الديحاني بالميدالية البرونزية برصيد 29 طبقاً، كما حل عبيد بن ضاوي لاعب منتخبنا الوطني للرماية في المركز الـ17بمسابقة الإسكيت برصيد 107 أطباق من أصل 150.

وفاز منتخبنا الوطني للسباحة في سباقات الفترة المسائية بالميدالية البرونزية، عبر سالم غالب في سباق 200 متر متنوع بزمن 2.11.32 دقيقة، فيما فاز القطريان عبد العزيز العبيدلي وعمر أبو العلا بالميداليتين الذهبية والفضية للمسابقة بأزمنة 2:08.83 و2:09.20 على الترتيب، كما أضاف عمر الحمادي سبّاح منتخبنا الوطني الميدالية البرونزية بسباق 100 متر صدر بزمن 1:09.69 دقيقة، فيما فاز الكويتي راشد الطرموم بالذهبية، والقطري محمد محمود بالفضية.

وبذلك ارتفع رصيد الإمارات إلى 20 ميدالية بواقع 5 ذهبيات، و8 فضيات، و7 ميداليات برونزية في المركز السادس بجدول الترتيب العام، حيث تصدرت الكويت الجدول بإجمالي 51 ميدالية منها 18 ذهبية و16 فضية و17 ميدالية برونزية، فيما جاءت البحرين ثانية بإجمالي 43 ميدالية منها 17 ذهبية و16 فضية و10 ميداليات برونزية، وحلت قطر ثالثة بإجمالي 35 ميدالية بواقع 11 ذهبية و14 فضية و10 برونزيات، تلتها سلطنة عٌمان في المركز الرابع بإجمالي ميداليات 24 ميدالية بواقع 11 ذهبية و4 فضيات، و9 ميداليات برونزية، وجاءت السعودية في المركز الخامس بإجمالي 32 ميدالية بواقع 7 ميداليات ذهبية، و9 ميداليات فضية، و16 ميدالية برونزية.

من ناحية أخرى يصل اليوم منتخب هوكي الجليد إلى الكويت بقائمة تضم جمعة محمد الظاهري، خالد السويدي وأحمد الظاهري في حراسة المرمى، واللاعبين: محمد الشامسي وعلي الحداد وسيف العامري، خليفة المحروقي، مبارك المرزوقي، عمر الشامسي، فيصل البلوشي، سالم اليافعي، عبدالله الهرمودي، إبراهيم بودبس، عيسى المحيربي، فيصل السويدي، عبد الرحمن الحوسني، أحمد السويدي، ومحمد الظاهري، علي السرور.

wويفتتح منتخب الهوكي منافساته التي تقام بالنادي الكويتي للألعاب الشتوية بمواجهة نظيره السعودية يوم الاثنين، وتشهد مسابقة هوكي الجليد مشاركة 4 منتخبات، هي الإمارات والسعودية والكويت والبحرين بنظام الدوري من دور واحد وفي مجموعة واحدة ويتوج صاحب أكبر عدد من النقاط.



ميرزا يعوض بعد 11 عاماً

أكد يوسف ميرزا قائد منتخبنا الوطني للدراجات، أنه انتظر 11 سنة لتحقيق هذه الميدالية في دورة الألعاب الخليجية بالكويت رفقة زملائه، بعد أن خسر بفارق ثانية في النسخة الأولى من الألعاب الخليجية عام 2011 بالبحرين، كما لم تأت الفرصة للتعويض في النسخة التي تلتها في عام 2015 بالدمام، حيث لم يتضمن برنامجها رياضة الدراجات، مشيراً إلى أن السباق كان شرساً للغاية في ظل اعتياد أصحاب الأرض المنتخب الكويتي على الجسر المستضيف للسباق، ولكن التناغم والانسجام بين أعضاء الفريق تحت قيادة المدرب عبد الله سويدان أثمر عن هذا النجاح والظفر بذهبية المسابقة.

وأضاف ميرزا: الفريق انتزع الميدالية بعمل جماعي منظم حيث يعتبر الزمن المسجل في نهاية السباق رقماً مميزاً للدراجة الإماراتية والخليجية، ليتوج جهود الجميع خاصة بعد العمل المستمر خلال المرحلة الماضية والدخول في معسكر بإسبانيا سبق هذه المشاركة، مشيراً إلى قوة مستوى الدراجين أحمد المنصوري، جابر المنصوري، وسيف الكعبي، والتزامهم طوال فترة السباق وتركيزهم لإضافة ميدالية جديدة للوفد المشارك.



مواجهات اليوم

يستكمل اليوم منتخبنا الوطني للدراجات مشواره بالدورة، حيث يخوض منتخب السيدات مسابقة فردي ضد الساعة بمشاركة صفية الصايغ وزهرة حسين لمسافة 12 كم، كما يلاقي منتخبنا للسلة نظيره القطري في اللقاء الأخير بالمجموعة قبل تحديد هوية الفرق الأربعة المتأهلة للدور نصف النهائي.

ويلاقي منتخب الكرة الطائرة نظيره البحريني في ثاني مبارياته بالدورة، فيما يواجه منتخبنا الوطني لكرة قدم الصالات للسيدات نظيره البحريني بالدور نصف النهائي.