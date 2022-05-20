السبت 21 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
شقيق كومان مساعداً له
شقيق كومان مساعداً له
21 مايو 2022 01:55

لاهاي (أ ف ب)

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم أن رونالد كومان، الذي سيخلف لويس فان جال في تدريب منتخب «الطواحين» بعد مونديال قطر 2022، قد اختار شقيقه إروين مساعداً له.
وكان إروين كومان البالغ 60 عاماً مساعداً سابقاً لشقيقه في ناديي إيفرتون وساوثمبتون الإنجليزيين.
وقال كومان بحسب ما نقل عنه البيان: «علّمتني السنوات الثلاث والنصف التي أمضاها إروين في إنجلترا أن لديه رؤية جيدة للأشياء وأننا نعمل بطريقة متكاملة». وخاض إروين كومان 31 مباراة دولية لهولندا كلاعب وسط، وشارك في التشكيلة التي فازت بأمم أوروبا عام 1988، ولعب أيضاً في كأس العالم 1990.

الاتحاد الهولندي لكرة القدم
المنتخب الهولندي
رونالد كومان
آخر الأخبار
أرشيفية
ضربة روسية مدمرة لشحنة أسلحة في أوكرانيا
اليوم 14:01
«تحسين المراكز» يُسدل الستار على «الجولة 25»
الرياضي
«تحسين المراكز» يُسدل الستار على «الجولة 25»
اليوم 13:51
رئيس أوكرانيا: وحدها «الدبلوماسية» ستضع حداً للأزمة
عربي ودولي
رئيس أوكرانيا: وحدها «الدبلوماسية» ستضع حداً للأزمة
اليوم 13:50
أوساكا تستعد لـ «عودة صعبة» في «رولان جاروس»
الرياضي
أوساكا تستعد لـ «عودة صعبة» في «رولان جاروس»
اليوم 13:19
جولدن ستايت.. «إحكام القبضة»
الرياضي
جولدن ستايت.. «إحكام القبضة»
اليوم 13:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©