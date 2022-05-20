شقيق كومان مساعداً له

لاهاي (أ ف ب)

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم أن رونالد كومان، الذي سيخلف لويس فان جال في تدريب منتخب «الطواحين» بعد مونديال قطر 2022، قد اختار شقيقه إروين مساعداً له.

وكان إروين كومان البالغ 60 عاماً مساعداً سابقاً لشقيقه في ناديي إيفرتون وساوثمبتون الإنجليزيين.

وقال كومان بحسب ما نقل عنه البيان: «علّمتني السنوات الثلاث والنصف التي أمضاها إروين في إنجلترا أن لديه رؤية جيدة للأشياء وأننا نعمل بطريقة متكاملة». وخاض إروين كومان 31 مباراة دولية لهولندا كلاعب وسط، وشارك في التشكيلة التي فازت بأمم أوروبا عام 1988، ولعب أيضاً في كأس العالم 1990.