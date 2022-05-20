«جولف الإمارات» يدشن «كأس نفرتيتي»

دبي (وام)

دشن المنتخب الإماراتي لسيدات الجولف ممثلاً باللاعبتين حمدة سعيد السويدي وعلياء منصور العمادي، المشاركة الإماراتية في بطولة مصر المفتوحة للاعبات الهواة «كأس نفرتيتي»، والمقامة حالياً على ملاعب «الجونة»، بمشاركة دولية هي الأوسع بتاريخ البطولة.

وتقام منافسات البطولة على مدار 3 أيام، وتبرز أهمية نسختها الحالية في منح 3 لاعبات عربيات دعوة للمشاركة في الحدث الختامي بالجولة الأوروبية للسيدات أواخر العام الجاري. وعلق أكرم سكيك، المدير العام لاتحاد الإمارات للجولف، على المشاركة النسائية الإماراتية في البطولة، مؤكداً أهمية أن تستمر لاعبات المنتخب الوطني في اللعب خلال فترة الصيف، إذ تمثل المشاركة في كأس نفرتيتي واحدة من عدة فعاليات وأنشطة تدريبية للفريق، مشيراً إلى أهمية دعم الاتحاد الإماراتي لبطولات الهواة التي تقام بالوطن العربي.

وأضاف أن تواجد لاعبات المنتخب في مثل هذه البطولات، له فوائد إيجابية عديدة، أبرزها البقاء في حالة تنافسية، واكتساب خبرات الاحتكاك بنخبة اللاعبات سواء على الساحتين العربية أو العالمية، وتقدم بالشكر إلى الاتحاد المصري للجولف على استضافة هذه البطولة، متمنياً للاعبات الإمارات كل التوفيق.