«البرتقالي» يحقق أمنية طفل عراقي

عجمان (الاتحاد)

حقق عجمان أمنية الطفل العراقي يوسف أحمد فاضل، المقيم في سان أنطونيو، بولاية تكساس الأميركية، بحضور تدريبات «البرتقالي»، والتقاط الصور التذكارية مع اللاعبين، في أجواء احتفالية، وذلك بعد فوز «البركان» على مضيفه الوصل 4-2 في «الجولة 24» لـ«دوري أدنوك للمحترفين»، وهو ما أسعد الطفل وأسرة والدته المقيمة في عجمان، وهي تحتفي بتحقق أمنية نجلها في معايشة أجواء الفوز، وتوقعاته التي سبقت المواجهة، خاصة أنه كان حاضراً في الحصص التدريبية التي سبقت اللقاء.

وقال يوسف أحمد فاضل «8 سنوات»، إنه فضل الحضور من تكساس، حتى يتمكن من متابعة تدريبات الفريق، وحضور أي مباراة له في الدوري.

وأضاف: أشكر عجمان وجميع اللاعبين على اللحظات الجميلة، والأجواء الرائعة، والتقدير الذي حظيت به، والصور التذكارية التي سمحوا لي بالتقاطها مع اللاعبين، ولن أنسى هذه الأوقات، وتظل في ذاكرتي، وفخور بهذا الفريق الرائع الذي يضم عناصر قادرة على صناعة الفارق، والجيد أنني سأنقل كل ما عايشته إلى أصدقائي في سان أنطونيو، ولن أتوقف عن متابعة الفريق وتشجيعه، وأتمنى أن أعود مرة أخرى لحضور مبارياته وتدريباته.