السبت 21 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
لوكلير يقود فيراري للهيمنة على تجارب إسبانيا
لوكلير يقود فيراري للهيمنة على تجارب إسبانيا
20 مايو 2022 20:15

برشلونة (رويترز)

 قاد شارل لوكلير فيراري للهيمنة على أول مركزين في التجارب الحرة الأولى، بجائزة إسبانيا الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الجمعة، بعد أن أجرى الفريق الإيطالي تحديثات لتحسين الأداء.
وقطع متصدر بطولة العالم أسرع لفة في حلبة كتالونيا خلال دقيقة واحدة و19.828 ثانية، وسط أجواء حارة، بينما احتل زميله الإسباني كارلوس ساينز المركز الثاني بفارق 0.079 ثانية.
وكان المركز الثالث من نصيب ماكس فرستابن سائق رد بول وحامل اللقب بفارق 0.336 ثانية عن القمة.
ويتفوق لوكلير بفارق 19 نقطة عن فرستابن بعد خمسة سباقات، بينما يتصدر فيراري بطولة الصانعين بفارق ست نقاط.
وفاز فرستابن في آخر سباقين ليعطل تقدم منافسه المنتمي لموناكو بعد إجراء رد بول تعديلات لتحسين الأداء.
وقال لوكلير: المنافسة متقاربة منذ بداية الموسم وفي كل مرة كان رد بول يتطور واقترب أكثر واعتقد أنهم في المقدمة قليلا خاصة في ما يتعلق بالسرعة بالسباقات.
وأضاف: أتمنى أن يكون التحسن كافياً بالنسبة لنا للسيطرة على القمة.
وحقق فرستابن ثلاثة انتصارات بسباقات الموسم الجاري مقابل فوزين للوكلير.
وجاء جورج راسل في المركز الرابع مع مرسيدس، فيما احتل زميله لويس هاميلتون المركز السادس، وبينهما حل فرناندو ألونسو بطل العالم مرتين وسائق ألبين بالمركز الخامس.
وخاض نيك دي فريز بطل فورمولا ئي وسائق مرسيدس الاحتياطي أول انطلاقة أسبوع بالبطولة بدلاً من التايلاندي أليكس ألبون مع وليامز في التجارب، واحتل المركز 18 لكنه كان أسرع من الكندي نيكولاس لطيفي الذي يشارك بانتظام. 

شارل لوكلير
فورمولا 1
ماكس فيرستابين
هاميلتون
آخر الأخبار
«تحسين المراكز» يُسدل الستار على «الجولة 25»
الرياضي
«تحسين المراكز» يُسدل الستار على «الجولة 25»
اليوم 13:51
رئيس أوكرانيا: وحدها «الدبلوماسية» ستضع حداً للأزمة
عربي ودولي
رئيس أوكرانيا: وحدها «الدبلوماسية» ستضع حداً للأزمة
اليوم 13:50
أوساكا تستعد لـ «عودة صعبة» في «رولان جاروس»
الرياضي
أوساكا تستعد لـ «عودة صعبة» في «رولان جاروس»
اليوم 13:19
جولدن ستايت.. «إحكام القبضة»
الرياضي
جولدن ستايت.. «إحكام القبضة»
اليوم 13:14
«اليد» ينهي التحضيرات لـ «خليجية الكويت»
الرياضي
«اليد» ينهي التحضيرات لـ «خليجية الكويت»
اليوم 13:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©