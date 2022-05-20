النمر: خورفكان هدفه «تحسين الترتيب»



فيصل النقبي (خورفكان)



شدد عبدالمجيد النمر مدرب خورفكان، على أهمية الظهور بمستوى جيد، عندما يلاقي اتحاد كلباء يوم الأحد المقبل، ضمن «الجولة 25» لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، من أجل تحسين مركز الفريق في جدول الترتيب.

وقال النمر، إن خورفكان بعد ضمان البقاء، في الجولة الماضية، يطمح إلى التقدم أكثر في جدول الترتيب، وقام بأعداد الفريق جيداً.

وأضاف: ندرك بأن المهمة صعبة أمام منافس قوي، ويقدم كرة جيدة، ولديه حافز التقدم في الترتيب، ونحن جاهزون للقاء، واللاعبون سيقدمون أفضل ما لديهم بحثاً عن ختام قوي للموسم في الجولتين الأخيرتين.