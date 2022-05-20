جوران: مهمة عجمان ليست سهلة أمام البطل



رضا سليم (دبي)

شدد الصربي جوران مدرب عجمان، على أن مواجهة «الزعيم» بطل الدوري يوم الأحد المقبل، لن تكون سهلة، حتى بعدما حسم العين اللقب مبكراً، وأيضاً حصول «البرتقالي» على مركز في منتصف الجدول، مؤكداً أن طموحات الفريقين تكمن في الفوز والخروج بنتيجة إيجابية، خاصة البطل الذي يلعب بحماس كبير وبقوته الضاربة، وهو ما يجعل اللقاء ليس سهلاً، ويخوضه عجمان بكل أوراقه ولا توجد غيابات، وهو ما يجعل المباراة ممتعة بين الفريقين.

وقال: العين يملك مجموعة من اللاعبين المتميزين، ونحترم المنافس، ولكن لدينا ثقة كبيرة في لاعبينا في مواصلة الظهور الجيد، وتقديم مستوى متميز والخروج بنتيجة إيجابية، خاصة أن المباراة ستكون على ملعبنا وبين جماهيرنا.

وقال عبدالله عبدالعزيز لاعب عجمان: المواجهة ستكون قوية أمام البطل، ونحاول أن نخرج منها بنتيجة إيجابية، ونسعد الجمهور، وطموحنا ليس فقط البقاء في المركز السادس، بل إنهاء الموسم في المركز الخامس، وأمامنا جولتين أمام العين والإمارات، والأهم أن نخرج بنتائج إيجابية تساعدنا على تحقيق الهدف.