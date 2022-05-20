أبوظبي تستضيف تحدي مايويذر وموري في «ملاكمة الوحدة»

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف أبوظبي وضمن حملة «صيفك معنا أحلى»، جولات حصرية تجمع بين نجوم من عالم الملاكمة وفنون القتال المختلطة، وذلك في 21 مايو في الاتحاد أرينا، حيث يعود أسطورة الملاكمة العالمية الأميركي الذي لم يهزم فلويد مايويذر الملقب بـ «Money» إلى الحلبة بمباراة ضد مواطنه «الخطير» دون موري، في فعالية «ملاكمة الوحدة في أبوظبي»، التي ينظمها موقع «زوروا أبوظبي»، ويقدمها كلاّ من شركة «فرونت رو للترفيه» وتجارب مجموعة ITP الإعلامية الحيّة.

وتوفر الحملة الترويجية «صيفك معنا أحلى» في أبوظبي مجموعة من التجارب التي لا مثيل لها والتي يمكن للمجتمع المحلي والزائر، ومحبي الفعاليات الرياضية الاستمتاع بها خلال إجازة فصل الصيف في العاصمة. لمزيد من المعلومات حول الفعاليات وأبرز المعالم السياحية في أبوظبي، زوروا VisitAbuDhabi.ae.

وتستضيف هذه الليلة مباراة أخرى تجمع بين نجمين من عالم فنون القتال المختلطة، الأسطورة أندرسون سيلفا الملقب بـ«العنكبوت»، الذي سيواجه بطل الإمارات برونو ماتشادو.

وستشهد هذه الفعالية جولة حاسمة بين البطل والأسطورة البلجيكية دلفين بيرسون والبطل الذي لم يهزم إلهام مخلد، للفوز بلقب وحزام منظمة WBC الفضي، بالإضافة إلى جولة خاصة تجمع بطل العالم السابق في فئتين من الوزن، السويدي بادو جاك وهاني عطيو في صراع المحاربين، في ليلة لها تاريخ سابق في الإمارات.

وتفتح الفعالية أبوابها في تمام الساعة 8 مساءً اليوم، وتباع التذاكر الآن، بأسعار تتراوح بين 175 درهماً، و750 درهماً، فيما تباع بطاقات المقاعد الملكية لكبار الشخصيات بسعر يصل إلى 3500 درهم.

ويأتي الحدث الهام في وقت اكتسبت أبوظبي سمعة عالمية المستوى في السنوات الأخيرة، لاستضافتها بأمان كبريات الفعاليات الرياضية الدولية رفيعة المستوى، ومنها سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، بطولة HSBC أبوظبي للجولف، الدوري الهندي الممتاز، الاتحاد الدولي للاتصالات، بطولة أبوظبي العالمية للترايثلون، وبطولات الاتحاد الدولي للسباحة «فينا» وبطولة العالم للكريكيت T20.

وستكون أبوظبي أيضاً الأولى في المنطقة التي تستضيف مباريات كرة السلة قبل الموسم، الذي تنظمه الرابطة الوطنية لكرة السلة والتي ستقام في شهر أكتوبر.