إنفستكورب تعلق عرضها لشراء ميلان

ميلانو (رويترز)

قال مصدر قريب من الصفقة إن مؤسسة إنفستكورب التي تعمل في إدارة الأصول ومقرها البحرين، علقت عرضها لشراء نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم.

وأشار المصدر إلى وجود خلافات بين الأطراف حول بعض القضايا.

ورفض المصدر الكشف عن موضوع الخلاف في المحادثات بين طرفي الصفقة وهما شركة إليوت ماندجمنت الأميركية مالكة النادي وإنفستكورب والمستمرة منذ ما يزيد عن شهر كامل.

وقالت بعض الصحف الإيطالية اليوم الجمعة، إن مؤسسة رد بيرد الاستثمارية تقترب من شراء النادي الفائز ببطولة أوروبا سبع مرات مقابل 1.3 مليار يورو تقريباً.

وأشارت الصحيفة إلى أن المبلغ ربما يرتفع إلى 1.8 مليار يورو خلال السنوات المقبلة لأسباب مختلفة.

ولم يعلق ممثلو إليوت ورد بيرد على ما ورد.

وتعد رد بيرد هي أحد المستثمرين في مجموعة فينواي سبورتس التي تملك نادي ليفربول الإنجليزي ونادي بوسطن رد سوكس المنافس في دوري البيسبول الأميركي، تملك رد بيرد أيضاً حصة أغلبية في أسهم نادي تولوز الفرنسي لكرة القدم.