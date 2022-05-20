رحيل المدربين يضرب «البوندسليجا»

برلين(د ب أ)

أعلن نادي بروسيا دورتموند وصيف بطل الدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليجا» اليوم الجمعة، الاستغناء عن مديره الفني ماركو روزه، وذلك بعد عام واحد من تعيينه، ليصبح دورتموند خامس نادي في البوندسليجا يحتاج الآن إلى مدرب جديد.

وكان روزه قد تولى تدريب دورتموند في العام الماضي قادماً من بروسيا مونشنجلادباخ، لكن دورتموند قدم موسماً غير متناسق ولم يتمكن من المنافسة بقوة على الصعيد المحلي مع بايرن ميونيخ، الذي توج بلقب البوندسليجا للموسم العاشر على التوالي.

كذلك خرج بروسيا دورتموند مبكراً من دوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا.

وأعلن دورتموند أن القرار اتخذ خلال تحليل أجري في نهاية الموسم، بمشاركة روزه ومسؤولين بارزين على رأسهم الرئيس التنفيذي هانز يواخيم فاتسكه.

وقال فاتسكه: هذا اليوم ليس سهلاً بالنسبة لنا جميعاً، نظراً لأن الاحترام الذي نكنه لبعضنا البعض لا يزال وسيظل هائلاً. وبعد موسم لم يكن مرضياً لأسباب مختلفة، كان علينا إدراك أننا لم نستغل أغلب الفرص التي أتيحت لنا في العديد من الجوانب.

ومن جانبه، قال روزه: رغم قضاء موسم صعب شهد العديد من الأشياء التي لم نتمكن من تحقيقها، كنت مقتنعاً بالمسار الذي نسلكه.

وكان روزه قد رحل عن مونشنجلادباخ في العام الماضي ضمن عدة تغييرات في مدربي البوندسليجا، حيث تولى أدي هيتر تدريب مونشنجلادباخ قادماً من آينتراخت فرانكفورت، الذي تولى تدريبه أوليفر جلاسنر قادماً من فولفسبورج، كما انتقل جوليان ناجلسمان لتدريب بايرن ميونيخ قادماً من لايبزج.

ويستمر ناجلسمان وجلاسنر في منصبيهما بينما يرحل هيتر عن تدريب مونشنجلادباخ غداً السبت، وكان جيسي مارش قد رحل عن تدريب لايبزج منذ عدة أشهر، كما استغنى فولفسبورج خلال الموسم عن كل من مارك فان بوميل وفلوريان كوفيلدت.

ورحل كوفيلدت عن تدريب فولفسبورج قبل أيام، كما يرحل هيتر، كما رحل سيبستيان هونيس عن تدريب هوفنهايم هذا الأسبوع، واستقال ماركوس فاينزيرل من تدريب أوجسبورج، وأصبح روزه خامس مدرب يرحل عن منصبه في البوندسليجا خلال ستة أيام بعد ختام الموسم.

ويتطلع دورتموند إلى منافسة حقيقية على اللقب المحلي في الموسم المقبل، وقد عزز صفوفه بالفعل بثلاثة لاعبين بالمنتخب الألماني، هم المهاجم كريم أديمي والمدافعان نيكو شلوتربيك ونيكلاس زوله.

لكن الفريق سيفتقد جهود نجم الهجوم إيرلينج هالاند الذي رحل للانضمام إلى مانشستر سيتي وكذلك لاعب خط الوسط أكسيل فيتسل.