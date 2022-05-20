النصر والظفرة.. «هواجس الفارس»!



دبي (الاتحاد)



تنطوي مواجهة النصر أمام ضيفه الظفرة غداً «السبت» في انطلاقة «الجولة 25» لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، على أهمية «قصوى» للضيوف، في ظل «شبح الهبوط» الذي يطارد «الفارس»، والذي يحتل المركز الثاني عشر «18 نقطة»، وبفارق نقطة عن العروبة الذي يلتقي في التوقيت ذاته ضيفه الوصل.

وتزيد الخسارة في آخر 4 مباريات على التوالي في الدوري، من هواجس الظفرة، قبل لقاء مضيفه النصر اليوم، علماً بأن المرة الأخيرة التي خسر فيها الظفرة، في 5 مباريات على التوالي، كانت في موسم 2010- 2011، والذي شهد هبوطه إلى «دوري الأولى».

وستكون مواجهة اليوم الـ 24 في تاريخ لقاءات الفريقين بالدوري، حيث يتفوق «العميد»، والذي يحتل «المركز السابع» حالياً برصيد 32 نقطة، بشكل واضح، بالفوز في 12 مباراة، مقابل انتصارين فقط للظفرة، فيما حسم التعادل 9 مباريات آخرها مواجهة الدور الأول بنتيجة 1-1 على استاد حمدان بن زايد، علماً بأن «الأزرق» لم يخسر في آخر 15 مباراة على التوالي أمام الظفرة في الدوري، بالفوز في 9 والتعادل في 6.

ويعول «العميد» في المقابل، في سعيه نحو «الفوز العاشر» في مشواره بالدوري على ترسانته الهجومية القوية، في مواجهة الظفرة بالذات، بعدما سجل هجومه 50 هدفاً أمام ذات المنافس، كأفضل وجهة تهديفية لـ «العميد» في الدوري.

وستكون مباراة الغد الأولى للنصر تحت أنظار مدربه الألماني الجديد ثورستن فينك بعد إعلان التعاقد معه لقيادة الفريق الأول بدءاً من الموسم المقبل، ويتولى فينك المهمة رسمياً مع بداية فترة الإعداد خلفاً للوطني سالم ربيع المدرب المكلف حالياً، والذي تولى المهمة بدوره خلفاً للأرجنتيني رامون دياز «المقال» في فبراير الماضي.